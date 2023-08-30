https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893157848.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:01
2023-08-30T14:14
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщило в среду Минобороны России в телеграм -канале ведомства."На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении отражены три атаки, уничтожено сто военных