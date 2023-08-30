https://ria.ru/20230830/spetsoperatsiya-1893157848.html

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 30.08.2023

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:01

2023-08-30T14:01

2023-08-30T14:14

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" за сутки на купянском направлении отбила три атаки ВСУ, уничтожила до 100 военнослужащих противника и 11 единиц техники, включая три гаубицы производства стран НАТО, сообщило в среду Минобороны России в телеграм -канале ведомства."На купянском направлении подразделениями группировки войск "Западная", огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 43-й, 115-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Сергеевка и Новоегоровка Луганской народной республики. Потери противника составили до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, два орудия М109 производства США, гаубица Д-30, самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также Krab польского производства", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)