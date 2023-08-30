https://ria.ru/20230830/soveschanie-1893180320.html
Путин проведет совещание по развитию Красноярского края
Путин проведет совещание по развитию Красноярского края - РИА Новости, 30.08.2023
Путин проведет совещание по развитию Красноярского края
Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края, обсудят газификацию, экологию, транспортные проекты,... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T15:10
2023-08-30T15:10
2023-08-30T15:10
красноярский край
владимир путин
россия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края, обсудят газификацию, экологию, транспортные проекты, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение - газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов", - говорится в сообщении.
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красноярский край, владимир путин, россия
Красноярский край, Владимир Путин, Россия
Путин проведет совещание по развитию Красноярского края
Путин в четверг проведет совещание по развитию Красноярского края
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края, обсудят газификацию, экологию, транспортные проекты, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение - газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов", - говорится в сообщении.
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