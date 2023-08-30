https://ria.ru/20230830/soveschanie-1893180320.html

Путин проведет совещание по развитию Красноярского края

Путин проведет совещание по развитию Красноярского края - РИА Новости, 30.08.2023

Путин проведет совещание по развитию Красноярского края

Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края, обсудят газификацию, экологию, транспортные проекты,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T15:10

2023-08-30T15:10

2023-08-30T15:10

красноярский край

владимир путин

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг по видеосвязи проведет совещание по развитию Красноярского края, обсудят газификацию, экологию, транспортные проекты, сообщает пресс-служба Кремля."Владимир Путин 31 августа 2023 года в режиме видеосвязи проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Красноярского края. В числе вопросов, вынесенных на обсуждение - газификация региона, реализация экологических программ, а также крупных транспортных проектов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230830/vstrecha-1893138901.html

красноярский край

россия

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красноярский край, владимир путин, россия