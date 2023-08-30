https://ria.ru/20230830/sotrudnichestvo-1893243371.html

Текслер поставил задачу о сотрудничестве предприятий и колледжей

Текслер поставил задачу о сотрудничестве предприятий и колледжей - РИА Новости, 30.08.2023

Текслер поставил задачу о сотрудничестве предприятий и колледжей

Челябинский губернатор Алексей Текслер поставил задачу, чтобы учреждения средних специальных образований региона сотрудничали с предприятиями для подготовки... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:55

2023-08-30T18:55

2023-08-30T18:55

челябинская область

алексей текслер

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155535/50/1555355000_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_e436e923996876d5511866ac10a61c59.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Челябинский губернатор Алексей Текслер поставил задачу, чтобы учреждения средних специальных образований региона сотрудничали с предприятиями для подготовки кадров, сообщила пресс-служба правительства региона. "Все наши промышленники должны иметь базовое предприятие для СПО, где ребята, кто учится, должны проходить постоянную практику, помогая тем самым решению задач на предприятии ОПК, повышая свою квалификацию. Важно, чтобы по итогам обучения ребята приходили на рабочие места на предприятии. Поэтому здесь момент прохождения практики, на мой взгляд, самый ключевой", - цитирует пресс-служба слова Текслера с заседания оперштаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа. По его словам, ребята должны адаптироваться - им должно понравиться работать на таком предприятии при прочих равных: условия труда, заработная плата, учитывая конкуренцию, которая сегодня есть. "У нас в целом эта работа отлажена, но она требует постоянного внимания. Поэтому министерству образования и каждому предприятию еще раз обращаю внимание на важность этой работы. Любые ваши предложения по уточнению программ, по уточнению профессий, они будут приниматься. Мы увеличиваем количество бесплатных бюджетных мест по востребованным профессиям, в первую очередь для сферы ОПК, в наших СП. Ориентирую наше минобразования региональное: все потребности, которые сегодня есть у предприятий, закрывать", - сказал глава региона. Также Текслер сообщил о решении вопросов, которые были подняты на предыдущем оперштабе. Так, минпром совместно с ФРП Челябинской области приступили к проработке вопроса участия предприятий в проекте бережливого производства, и до конца года программа должна быть запущена. Замруководителя аппарата Челябинского регионального отделения Союза машиностроителей России Алексей Титаев пояснил, что предприятия всеми силами в настоящее время решают проблемы и задачи, связанные с нехваткой кадров. "С одной стороны, предприятия занимаются большим самопиаром, показывая престижность рабочих специальностей на предприятиях, в том числе через выставки и форумы. С другой стороны, мы видим, что руководители предприятий на начальном этапе поднимали уровень зарплат, но до бесконечности это делать нельзя, и теперь решение социальных вопросов идет на доминирующие позиции, - в том числе решение квартирных вопросов, арендных. Кроме того, еще есть обучение школьников и студентов. Тут следует отметить, что положено начало тенденции – обучать, приходить в школы, классы. Она перерастает в экскурсии на предприятия, и видим здесь положительную тенденцию: у ребят меняется представление о заводах - это уже современные предприятия, куда хочется приходить", - сказал он журналистам. Руководитель департамента по стратегической работе с абитуриентами Южно-Уральского госуниверситета, член регионального совета региональной организации ООО "СоюзМаш России" Юлия Болотина отметила, что с каждым годом в России и Челябинской области все больше ребят после 9-го класса выбирают обучение в колледжах. "И здесь предприятиям нужно еще активнее включиться в программу "Профессионалитет". У нас есть интересные примеры – челябинский механико-технологический колледж, который обладает уникальным оборудованием для обучающихся. Симбиоз предприятий и СПО формирует значительный интерес учащихся 9-х классов. Сейчас мы отмечаем, что также сдавшие ЕГЭ выбирают обучение на уровне СПО…", - сообщила она журналистам. Руководитель службы кадрового администрирования и развития персонала АО НПО "Электромашина" Наталья Ферсович добавила, что предприятие с начала спецоперации на Украине столкнулось с проблемой кадрового голода. "В связи с началом СВО увеличился гособоронзаказ, появилась потребность в кадрах, и не только у "Электромашины". Все предприятия стали активно набирать на работу персонал. Дефицит - основные производственные рабочие. На сегодняшний день приросли на 78%, это практически в два раза увеличилось их количество. Вели активную работу по привлечению персонала. Острая нехватка была в станочниках, токарях, фрезеровщиках, наладчиках станков, и основная потребность - в монтажниках радиоэлектронной аппаратуры… Сейчас практически укомплектовались по востребованным профессиям", - пояснила она журналистам.

https://ria.ru/20230821/klassy-1891250648.html

https://ria.ru/20230814/chelyabinsk-1890157416.html

https://ria.ru/20230810/chelyabinsk-1889285657.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алексей текслер