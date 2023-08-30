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"Скоро закончится": в США ужаснулись положением ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
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16:38 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/soldaty-1893207562.html
"Скоро закончится": в США ужаснулись положением ВСУ
"Скоро закончится": в США ужаснулись положением ВСУ - РИА Новости, 30.08.2023
"Скоро закончится": в США ужаснулись положением ВСУ
При нынешних темпах украинская армия уже скоро лишится всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления, заявил американский радиоведущий Гарланд... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:38
2023-08-30T16:38
в мире
киев
артемовский
владимир зеленский
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. При нынешних темпах украинская армия уже скоро лишится всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале."Мы наблюдаем ситуацию, когда становится очевидным, что у ВСУ недостаточного солдат, чтобы наступать. В такой ситуации им будет сложно и обороняться", – отметил он.Никсон также подчеркнул, что Киев постепенно теряет поддержку западных союзников, так как тем все тяжелее убеждать своих граждан в необходимости помощи режиму украинского президента Владимира Зеленского.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
https://ria.ru/20230830/kontrnastuplenie-1893181244.html
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в мире, киев, артемовский, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато
В мире, Киев, Артемовский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Скоро закончится": в США ужаснулись положением ВСУ

Журналист Никсон: Украина рискует потерять всех солдат

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. При нынешних темпах украинская армия уже скоро лишится всего личного состава, что ознаменует конец контрнаступления, заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.
"Мы наблюдаем ситуацию, когда становится очевидным, что у ВСУ недостаточного солдат, чтобы наступать. В такой ситуации им будет сложно и обороняться", – отметил он.
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Никсон также подчеркнул, что Киев постепенно теряет поддержку западных союзников, так как тем все тяжелее убеждать своих граждан в необходимости помощи режиму украинского президента Владимира Зеленского.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
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В миреКиевАртемовскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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