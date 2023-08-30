В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США
Захарова: ФСБ занимается делом экс-сотрудника генконсульства США Шонова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следственное управление ФСБ проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Следственном управлении ФСБ России проводятся необходимые мероприятия в отношении Роберта Шонова. В соответствии с законодательством нашей страны должны быть опрошены все установленные и причастные к делу лица", - сказала Захарова в ходе брифинга.
ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.