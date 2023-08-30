https://ria.ru/20230830/sledstvie-1893169121.html

В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США

В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США - РИА Новости, 30.08.2023

В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США

Следственное управление ФСБ проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:35

2023-08-30T14:35

2023-08-30T14:35

сша

россия

мария захарова

фсб

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следственное управление ФСБ проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Следственном управлении ФСБ России проводятся необходимые мероприятия в отношении Роберта Шонова. В соответствии с законодательством нашей страны должны быть опрошены все установленные и причастные к делу лица", - сказала Захарова в ходе брифинга. ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.

https://ria.ru/20230828/shonov-1892601838.html

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сша, россия, мария захарова, фсб