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В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США - РИА Новости, 30.08.2023
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14:35 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/sledstvie-1893169121.html
В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США
В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США - РИА Новости, 30.08.2023
В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США
Следственное управление ФСБ проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, заявила в среду официальный... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:35
2023-08-30T14:35
сша
россия
мария захарова
фсб
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следственное управление ФСБ проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В Следственном управлении ФСБ России проводятся необходимые мероприятия в отношении Роберта Шонова. В соответствии с законодательством нашей страны должны быть опрошены все установленные и причастные к делу лица", - сказала Захарова в ходе брифинга. ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.
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сша, россия, мария захарова, фсб
США, Россия, Мария Захарова, ФСБ
В МИД рассказали о расследовании дела экс-сотрудника генконсульства США

Захарова: ФСБ занимается делом экс-сотрудника генконсульства США Шонова

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Следственное управление ФСБ проводит необходимые мероприятия в отношении экс-сотрудника генконсульства США Роберта Шонова, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В Следственном управлении ФСБ России проводятся необходимые мероприятия в отношении Роберта Шонова. В соответствии с законодательством нашей страны должны быть опрошены все установленные и причастные к делу лица", - сказала Захарова в ходе брифинга.
ФСБ России ранее сообщила о пресечении в Москве противоправной деятельности информатора посольства США Роберта Шонова. Спецслужба также распространила видео, на котором экс-сотрудник генконсульства США во Владивостоке Шонов заявил, что должен был искать журналистов, бизнесменов и политиков, которые могли бы помочь в сборе интересующей Вашингтон информации. По данным ФСБ, с сентября 2022 года и до задержания россиянин за деньги выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна по сбору информации о ходе СВО, мобилизационных процессах в регионах России, проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента РФ. ФСБ отметила, что дипломатов планируется допросить, в адрес посольства США направлены соответствующие повестки.
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