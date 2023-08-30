https://ria.ru/20230830/sev-1893074972.html

В Липецкой области приступили к севу озимых

В Липецкой области приступили к севу озимых - РИА Новости, 30.08.2023

В Липецкой области приступили к севу озимых

Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:01

2023-08-30T10:01

2023-08-30T10:01

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, уже засеяно 7,5 тысячи гектаров, из которых 4,3 тысячи гектаров – это пшеница. Также аграрии сеют озимую рожь и озимый рапс. Артамонов отметил, что всего липецким земледельцам предстоит засеять озимыми культурами свыше 350 тысяч гектаров. "У липецких аграриев сейчас напряженная пора, в полях работы не прекращаются. Наши земледельцы обеспечены посевным материалом и современной техникой, имеют весомую поддержку государства. Не сомневаемся в их профессионализме и правильном подходе к выполнению поставленных задач", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230829/festival-1892916293.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

липецкая область, игорь артамонов