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В Липецкой области приступили к севу озимых
В Липецкой области приступили к севу озимых - РИА Новости, 30.08.2023
В Липецкой области приступили к севу озимых
Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:01
2023-08-30T10:01
2023-08-30T10:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, уже засеяно 7,5 тысячи гектаров, из которых 4,3 тысячи гектаров – это пшеница. Также аграрии сеют озимую рожь и озимый рапс. Артамонов отметил, что всего липецким земледельцам предстоит засеять озимыми культурами свыше 350 тысяч гектаров. "У липецких аграриев сейчас напряженная пора, в полях работы не прекращаются. Наши земледельцы обеспечены посевным материалом и современной техникой, имеют весомую поддержку государства. Не сомневаемся в их профессионализме и правильном подходе к выполнению поставленных задач", – сказал Артамонов.
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липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, уже засеяно 7,5 тысячи гектаров, из которых 4,3 тысячи гектаров – это пшеница. Также аграрии сеют озимую рожь и озимый рапс.
Артамонов отметил, что всего липецким земледельцам предстоит засеять озимыми культурами свыше 350 тысяч гектаров.
"У липецких аграриев сейчас напряженная пора, в полях работы не прекращаются. Наши земледельцы обеспечены посевным материалом и современной техникой, имеют весомую поддержку государства. Не сомневаемся в их профессионализме и правильном подходе к выполнению поставленных задач", – сказал Артамонов.
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