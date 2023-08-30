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В Липецкой области приступили к севу озимых - РИА Новости, 30.08.2023
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Липецкая область
 
10:01 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/sev-1893074972.html
В Липецкой области приступили к севу озимых
В Липецкой области приступили к севу озимых - РИА Новости, 30.08.2023
В Липецкой области приступили к севу озимых
Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:01
2023-08-30T10:01
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов. По его словам, уже засеяно 7,5 тысячи гектаров, из которых 4,3 тысячи гектаров – это пшеница. Также аграрии сеют озимую рожь и озимый рапс. Артамонов отметил, что всего липецким земледельцам предстоит засеять озимыми культурами свыше 350 тысяч гектаров. "У липецких аграриев сейчас напряженная пора, в полях работы не прекращаются. Наши земледельцы обеспечены посевным материалом и современной техникой, имеют весомую поддержку государства. Не сомневаемся в их профессионализме и правильном подходе к выполнению поставленных задач", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области приступили к севу озимых

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 30 авг – РИА Новости. Уборочная кампания в Липецкой области идет в самом разгаре, в семи районах региона начался сев озимых культур, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, уже засеяно 7,5 тысячи гектаров, из которых 4,3 тысячи гектаров – это пшеница. Также аграрии сеют озимую рожь и озимый рапс.
Артамонов отметил, что всего липецким земледельцам предстоит засеять озимыми культурами свыше 350 тысяч гектаров.
"У липецких аграриев сейчас напряженная пора, в полях работы не прекращаются. Наши земледельцы обеспечены посевным материалом и современной техникой, имеют весомую поддержку государства. Не сомневаемся в их профессионализме и правильном подходе к выполнению поставленных задач", – сказал Артамонов.
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