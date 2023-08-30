https://ria.ru/20230830/sertifikaty-1893066047.html

Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.08.2023

Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:17

2023-08-30T09:17

2023-08-30T09:54

специальная военная операция на украине

айсен николаев

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 авг — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района. 29 августа они вернулись в родную Якутию в отпуск. На торжественном чествовании Николаев вручил Евсееву и Неустроеву сертификаты на 1,5 миллиона рублей. По его словам, "родина высоко оценила самоотверженный подвиг якутян". Губернатор добавил, что накануне разговаривал с президентом."Владимир Путин поблагодарил весь народ Якутии за храбрость. Якутия гордится своими героями. <...> Родная республика всеми силами поддерживает своих бойцов. Присвоение высокого звания Героя России уже трем якутянам укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. А здесь, в тылу, мы самоотверженным трудом развиваем экономику, чтобы быть надежной опорой страны в это непростое время", — отметил глава региона. На торжественном мероприятии состоялась премьера песни, посвященной экипажу танка "Алеша", в исполнении народного артиста Якутии Александра Емельянова, ему аккомпанировал другой народный артист, автор песни Алексей Калининский. Военные поблагодарили земляков за оказанную честь. "Мы шли вперед и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу. Все, кто сейчас там сражаются с фашистами, все они — герои, ваши отцы, сыновья и братья. Мы гордимся, что мы родились и выросли в нашей любимой республике", — сказал Евсеев. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.

https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html

https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

айсен николаев, республика саха (якутия)