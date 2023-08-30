Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей

ЯКУТСК, 30 авг — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района. 29 августа они вернулись в родную Якутию в отпуск. На торжественном чествовании Николаев вручил Евсееву и Неустроеву сертификаты на 1,5 миллиона рублей. По его словам, "родина высоко оценила самоотверженный подвиг якутян". Губернатор добавил, что накануне разговаривал с президентом."Владимир Путин поблагодарил весь народ Якутии за храбрость. Якутия гордится своими героями. <...> Родная республика всеми силами поддерживает своих бойцов. Присвоение высокого звания Героя России уже трем якутянам укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. А здесь, в тылу, мы самоотверженным трудом развиваем экономику, чтобы быть надежной опорой страны в это непростое время", — отметил глава региона. На торжественном мероприятии состоялась премьера песни, посвященной экипажу танка "Алеша", в исполнении народного артиста Якутии Александра Емельянова, ему аккомпанировал другой народный артист, автор песни Алексей Калининский. Военные поблагодарили земляков за оказанную честь. "Мы шли вперед и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу. Все, кто сейчас там сражаются с фашистами, все они — герои, ваши отцы, сыновья и братья. Мы гордимся, что мы родились и выросли в нашей любимой республике", — сказал Евсеев. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 млн руб
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ЯКУТСК, 30 авг — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей.
Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района. 29 августа они вернулись в родную Якутию в отпуск.
На торжественном чествовании Николаев вручил Евсееву и Неустроеву сертификаты на 1,5 миллиона рублей. По его словам, "родина высоко оценила самоотверженный подвиг якутян". Губернатор добавил, что накануне разговаривал с президентом.
"Владимир Путин поблагодарил весь народ Якутии за храбрость. Якутия гордится своими героями. <...> Родная республика всеми силами поддерживает своих бойцов. Присвоение высокого звания Героя России уже трем якутянам укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. А здесь, в тылу, мы самоотверженным трудом развиваем экономику, чтобы быть надежной опорой страны в это непростое время", — отметил глава региона.
В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"
28 августа, 13:10
На торжественном мероприятии состоялась премьера песни, посвященной экипажу танка "Алеша", в исполнении народного артиста Якутии Александра Емельянова, ему аккомпанировал другой народный артист, автор песни Алексей Калининский.
Военные поблагодарили земляков за оказанную честь.
"Мы шли вперед и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу. Все, кто сейчас там сражаются с фашистами, все они — герои, ваши отцы, сыновья и братья. Мы гордимся, что мы родились и выросли в нашей любимой республике", — сказал Евсеев.
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша"
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