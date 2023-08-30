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Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:17 30.08.2023 (обновлено: 09:54 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/sertifikaty-1893066047.html
Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей
Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей - РИА Новости, 30.08.2023
Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей
Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:17
2023-08-30T09:54
специальная военная операция на украине
айсен николаев
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 30 авг — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей. Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района. 29 августа они вернулись в родную Якутию в отпуск. На торжественном чествовании Николаев вручил Евсееву и Неустроеву сертификаты на 1,5 миллиона рублей. По его словам, "родина высоко оценила самоотверженный подвиг якутян". Губернатор добавил, что накануне разговаривал с президентом."Владимир Путин поблагодарил весь народ Якутии за храбрость. Якутия гордится своими героями. &lt;...&gt; Родная республика всеми силами поддерживает своих бойцов. Присвоение высокого звания Героя России уже трем якутянам укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. А здесь, в тылу, мы самоотверженным трудом развиваем экономику, чтобы быть надежной опорой страны в это непростое время", — отметил глава региона. На торжественном мероприятии состоялась премьера песни, посвященной экипажу танка "Алеша", в исполнении народного артиста Якутии Александра Емельянова, ему аккомпанировал другой народный артист, автор песни Алексей Калининский. Военные поблагодарили земляков за оказанную честь. "Мы шли вперед и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу. Все, кто сейчас там сражаются с фашистами, все они — герои, ваши отцы, сыновья и братья. Мы гордимся, что мы родились и выросли в нашей любимой республике", — сказал Евсеев. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
https://ria.ru/20230828/vstrecha-1892645446.html
https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html
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айсен николаев, республика саха (якутия)
Специальная военная операция на Украине, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия)
Экипажу танка "Алеша" вручили сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Николаев вручил экипажу танка "Алеша" сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики СахаГлава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 млн руб
Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка Алеша, сертификаты на 1,5 млн руб
© Пресс-служба главы Республики Саха
Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 млн руб
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 30 авг — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на сумму 1,5 миллиона рублей.
Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района. 29 августа они вернулись в родную Якутию в отпуск.
© Пресс-служба главы Республики Саха

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка Алеша, сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики Саха
1 из 3
© Пресс-служба главы Республики Саха

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка Алеша, сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики Саха
2 из 3
© Пресс-служба главы Республики Саха

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка Алеша, сертификаты на 1,5 миллиона рублей

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики Саха
3 из 3

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики Саха
1 из 3

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики Саха
2 из 3

Глава Якутии Айсен Николаев вручил Героям России, экипажу танка "Алеша", сертификаты на 1,5 миллиона рублей

© Пресс-служба главы Республики Саха
3 из 3
На торжественном чествовании Николаев вручил Евсееву и Неустроеву сертификаты на 1,5 миллиона рублей. По его словам, "родина высоко оценила самоотверженный подвиг якутян". Губернатор добавил, что накануне разговаривал с президентом.
"Владимир Путин поблагодарил весь народ Якутии за храбрость. Якутия гордится своими героями. <...> Родная республика всеми силами поддерживает своих бойцов. Присвоение высокого звания Героя России уже трем якутянам укрепляет дух и боевой настрой всех наших бойцов. А здесь, в тылу, мы самоотверженным трудом развиваем экономику, чтобы быть надежной опорой страны в это непростое время", — отметил глава региона.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Кремле рассказали о встрече Путина с экипажем танка "Алеша"
28 августа, 13:10
На торжественном мероприятии состоялась премьера песни, посвященной экипажу танка "Алеша", в исполнении народного артиста Якутии Александра Емельянова, ему аккомпанировал другой народный артист, автор песни Алексей Калининский.
Военные поблагодарили земляков за оказанную честь.
"Мы шли вперед и выполняли боевые задачи ради наших близких и за победу. Все, кто сейчас там сражаются с фашистами, все они — герои, ваши отцы, сыновья и братья. Мы гордимся, что мы родились и выросли в нашей любимой республике", — сказал Евсеев.
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с экипажем танка Алеша - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Путин отметил военного, эмоционально описывавшего бой танка "Алеша"
24 августа, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАйсен НиколаевРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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