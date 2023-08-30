https://ria.ru/20230830/rets-1893129433.html
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров - РИА Новости, 30.08.2023
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:28
2023-08-30T12:28
2023-08-30T12:28
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают отечественным компаниям осваивать новые рынки и наращивать несырьевой неэнергетический экспорт, рассказала на Открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК" в Москве генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Первое - это сохранение традиционных и уже действующих мер поддержки, которые зарекомендовали себя как эффективные (кредитование, компенсация расходов на транспортировку, патентование и так далее). Еще одно направление - это более агрессивное и активное маркетинговое продвижение российских товаров на внешних рынках, поскольку традиционно многие страны ассоциируют Россию только с ограниченным перечнем товаров, где наша страна является лидером", - сказала Никишина.Она отметила, что "мы добавили маркетинговые активности в традиционные меры поддержки: организация участия в выставках за границей, наши демонстрационно-дегустационные павильоны с продукцией АПК - и результаты оказались гораздо более высокими".Кроме того, важное направление работы - это логистика для экспорта продукции АПК. Так, Российский экспортный центр несколько лет назад запустил совместно с холдингом РЖД проект "Агроэкспресс", который позволяет доставлять максимально свежую российскую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай, Вьетнам и другие страны."А недавно стартовал еще один проект - перевозка сборных грузов по железной дороге по похожей модели. Этот механизм позволяет экспортерам доставлять продукцию с сокращением финансовых и временных издержек", - заключила Никишина.
https://ria.ru/20230830/rets-1893124424.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают отечественным компаниям осваивать новые рынки и наращивать несырьевой неэнергетический экспорт, рассказала на Открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК" в Москве генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Первое - это сохранение традиционных и уже действующих мер поддержки, которые зарекомендовали себя как эффективные (кредитование, компенсация расходов на транспортировку, патентование и так далее). Еще одно направление - это более агрессивное и активное маркетинговое продвижение российских товаров на внешних рынках, поскольку традиционно многие страны ассоциируют Россию только с ограниченным перечнем товаров, где наша страна является лидером", - сказала Никишина.
Сервис "Подбор маркетплейсов" расширяет горизонты экспорта
Она отметила, что "мы добавили маркетинговые активности в традиционные меры поддержки: организация участия в выставках за границей, наши демонстрационно-дегустационные павильоны с продукцией АПК - и результаты оказались гораздо более высокими".
Кроме того, важное направление работы - это логистика для экспорта продукции АПК. Так, Российский экспортный центр несколько лет назад запустил совместно с холдингом РЖД
проект "Агроэкспресс", который позволяет доставлять максимально свежую российскую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай
, Вьетнам
и другие страны.
"А недавно стартовал еще один проект - перевозка сборных грузов по железной дороге по похожей модели. Этот механизм позволяет экспортерам доставлять продукцию с сокращением финансовых и временных издержек", - заключила Никишина.