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РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров - РИА Новости, 30.08.2023
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12:28 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/rets-1893129433.html
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров - РИА Новости, 30.08.2023
РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров
Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:28
2023-08-30T12:28
экономика
россия
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают отечественным компаниям осваивать новые рынки и наращивать несырьевой неэнергетический экспорт, рассказала на Открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК" в Москве генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Первое - это сохранение традиционных и уже действующих мер поддержки, которые зарекомендовали себя как эффективные (кредитование, компенсация расходов на транспортировку, патентование и так далее). Еще одно направление - это более агрессивное и активное маркетинговое продвижение российских товаров на внешних рынках, поскольку традиционно многие страны ассоциируют Россию только с ограниченным перечнем товаров, где наша страна является лидером", - сказала Никишина.Она отметила, что "мы добавили маркетинговые активности в традиционные меры поддержки: организация участия в выставках за границей, наши демонстрационно-дегустационные павильоны с продукцией АПК - и результаты оказались гораздо более высокими".Кроме того, важное направление работы - это логистика для экспорта продукции АПК. Так, Российский экспортный центр несколько лет назад запустил совместно с холдингом РЖД проект "Агроэкспресс", который позволяет доставлять максимально свежую российскую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай, Вьетнам и другие страны."А недавно стартовал еще один проект - перевозка сборных грузов по железной дороге по похожей модели. Этот механизм позволяет экспортерам доставлять продукцию с сокращением финансовых и временных издержек", - заключила Никишина.
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экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают отечественным компаниям осваивать новые рынки и наращивать несырьевой неэнергетический экспорт, рассказала на Открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК" в Москве генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Первое - это сохранение традиционных и уже действующих мер поддержки, которые зарекомендовали себя как эффективные (кредитование, компенсация расходов на транспортировку, патентование и так далее). Еще одно направление - это более агрессивное и активное маркетинговое продвижение российских товаров на внешних рынках, поскольку традиционно многие страны ассоциируют Россию только с ограниченным перечнем товаров, где наша страна является лидером", - сказала Никишина.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Она отметила, что "мы добавили маркетинговые активности в традиционные меры поддержки: организация участия в выставках за границей, наши демонстрационно-дегустационные павильоны с продукцией АПК - и результаты оказались гораздо более высокими".
Кроме того, важное направление работы - это логистика для экспорта продукции АПК. Так, Российский экспортный центр несколько лет назад запустил совместно с холдингом РЖД проект "Агроэкспресс", который позволяет доставлять максимально свежую российскую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай, Вьетнам и другие страны.
"А недавно стартовал еще один проект - перевозка сборных грузов по железной дороге по похожей модели. Этот механизм позволяет экспортерам доставлять продукцию с сокращением финансовых и временных издержек", - заключила Никишина.
 
ЭкономикаРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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