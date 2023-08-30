https://ria.ru/20230830/rets-1893129433.html

РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров

РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров - РИА Новости, 30.08.2023

РЭЦ назвал три важных направления работы по поддержке экспортеров

Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:28

2023-08-30T12:28

2023-08-30T12:28

экономика

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) вместе с Минсельхозом России и другими министерствами активно работает по трем главным направлениям, которые помогают отечественным компаниям осваивать новые рынки и наращивать несырьевой неэнергетический экспорт, рассказала на Открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК" в Москве генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Первое - это сохранение традиционных и уже действующих мер поддержки, которые зарекомендовали себя как эффективные (кредитование, компенсация расходов на транспортировку, патентование и так далее). Еще одно направление - это более агрессивное и активное маркетинговое продвижение российских товаров на внешних рынках, поскольку традиционно многие страны ассоциируют Россию только с ограниченным перечнем товаров, где наша страна является лидером", - сказала Никишина.Она отметила, что "мы добавили маркетинговые активности в традиционные меры поддержки: организация участия в выставках за границей, наши демонстрационно-дегустационные павильоны с продукцией АПК - и результаты оказались гораздо более высокими".Кроме того, важное направление работы - это логистика для экспорта продукции АПК. Так, Российский экспортный центр несколько лет назад запустил совместно с холдингом РЖД проект "Агроэкспресс", который позволяет доставлять максимально свежую российскую мясную, молочную и кондитерскую продукцию в специальных контейнерах в Китай, Вьетнам и другие страны."А недавно стартовал еще один проект - перевозка сборных грузов по железной дороге по похожей модели. Этот механизм позволяет экспортерам доставлять продукцию с сокращением финансовых и временных издержек", - заключила Никишина.

https://ria.ru/20230830/rets-1893124424.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц)