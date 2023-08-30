https://ria.ru/20230830/raketa-1893217454.html

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку

Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:22

2023-08-30T17:22

2023-08-30T21:24

специальная военная операция на украине

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 16.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.

https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html

буденновский район

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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Ракеты, выпущенные по Донецку Украинские силовики в течение дня выпустили по Донецку три ракеты AGM-88 HARM, всем им больше 27 лет, при этом срок их хранения - не более пяти лет, заявили в СЦКК 2023-08-30T17:22 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия