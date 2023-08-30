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ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 30.08.2023 (обновлено: 21:24 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/raketa-1893217454.html
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку
Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:22
2023-08-30T21:24
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 16.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.
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буденновский район
донецк
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Ракеты, выпущенные по Донецку
Украинские силовики в течение дня выпустили по Донецку три ракеты AGM-88 HARM, всем им больше 27 лет, при этом срок их хранения - не более пяти лет, заявили в СЦКК
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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку

ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
© Народная милиция ДНРВСУ атаковали ракетой AGM-88 HARM, здание "Бульвар Сити" в Донецке
ВСУ атаковали ракетой AGM-88 HARM, здание Бульвар Сити в Донецке
© Народная милиция ДНР
ВСУ атаковали ракетой AGM-88 HARM, здание "Бульвар Сити" в Донецке
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 16.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.
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Специальная военная операция на УкраинеБуденновский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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