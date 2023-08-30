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ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку
Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:22
2023-08-30T17:22
2023-08-30T21:24
специальная военная операция на украине
буденновский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 16.30 выпустили американскую высокоскоростную противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка, сообщает в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: в 16.30 - город Донецк (Буденновский район): выпущена одна ракета AGM-88 HARM", - говорится в сообщении представительства.
https://ria.ru/20230830/borrel-1893212224.html
буденновский район
донецк
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Ракеты, выпущенные по Донецку
Украинские силовики в течение дня выпустили по Донецку три ракеты AGM-88 HARM, всем им больше 27 лет, при этом срок их хранения - не более пяти лет, заявили в СЦКК
2023-08-30T17:22
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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буденновский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Буденновский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Донецку
ВСУ выпустили ракету AGM-88 HARM по Буденновскому району Донецка