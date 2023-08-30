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Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:04 30.08.2023 (обновлено: 13:18 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/raketa-1893121190.html
Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке
Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023
Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке
Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, упала рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:04
2023-08-30T13:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
донецк
сергей лавров
дмитрий песков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нато
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, упала рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка, передает корреспондент РИА Новости. После падения ракета не разорвалась и основная ее часть продолжает оставаться под жилым многоквартирным домом. "Сидел телевизор смотрел и был очень мощный взрыв. Мы вышли на улицу минут через 20 - у людей повыбивало стекла... Упала здесь и отскочила возле дома, наверно не разорвалась. Здесь живу, и такая вот болванка лежит неразорвавшаяся, ждем МЧС, минеров", - рассказал один из очевидцев. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки известно о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ. поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Центрально-Городском районе Горловки, Повреждены 5 домостроений, всего выпущено 276 единиц различных боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230830/nato-1893049322.html
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Варвара Скокшина
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россия, украина, донецк, сергей лавров, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецк, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НАТО, СЦКК, Происшествия
Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке

Американская ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке

© РИА НовостиАмериканская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка. Кадр видео
Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, упала рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
После падения ракета не разорвалась и основная ее часть продолжает оставаться под жилым многоквартирным домом.
«
"Сидел телевизор смотрел и был очень мощный взрыв. Мы вышли на улицу минут через 20 - у людей повыбивало стекла... Упала здесь и отскочила возле дома, наверно не разорвалась. Здесь живу, и такая вот болванка лежит неразорвавшаяся, ждем МЧС, минеров", - рассказал один из очевидцев.
По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки известно о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ. поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Центрально-Городском районе Горловки, Повреждены 5 домостроений, всего выпущено 276 единиц различных боеприпасов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Эмблема Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Орбан заявил о давно упущенном шансе НАТО принять в свой состав Украину
Вчера, 04:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДонецкСергей ЛавровДмитрий ПесковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)НАТОСЦККПроисшествия
 
 
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