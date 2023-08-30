https://ria.ru/20230830/raketa-1893121190.html

Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке

Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке - РИА Новости, 30.08.2023

Ракета HARM упала рядом с жилым домом в Донецке

Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, упала рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:04

2023-08-30T12:04

2023-08-30T13:18

специальная военная операция на украине

россия

украина

донецк

сергей лавров

дмитрий песков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Американская ракета HARM, выпущенная украинскими военными, упала рядом с жилым домом в районе ж/д вокзала Донецка, передает корреспондент РИА Новости. После падения ракета не разорвалась и основная ее часть продолжает оставаться под жилым многоквартирным домом. "Сидел телевизор смотрел и был очень мощный взрыв. Мы вышли на улицу минут через 20 - у людей повыбивало стекла... Упала здесь и отскочила возле дома, наверно не разорвалась. Здесь живу, и такая вот болванка лежит неразорвавшаяся, ждем МЧС, минеров", - рассказал один из очевидцев. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки известно о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ. поступили сведения о гибели трех гражданских лиц в Центрально-Городском районе Горловки, Повреждены 5 домостроений, всего выпущено 276 единиц различных боеприпасов. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230830/nato-1893049322.html

россия

украина

донецк

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, донецк, сергей лавров, дмитрий песков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, сцкк, происшествия