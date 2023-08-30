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Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:23 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/pvo-1893164930.html
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 30.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:23
2023-08-30T14:23
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
в мире
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской народной республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области",- говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6234 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11570 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12528 единиц специальной военной автомобильной техники.
луганская народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов и снаряд HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У"
Военнослужащие ВС России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Военнослужащие ВС России в пункте управления зенитного ракетного комплекса "Тор М2У". Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской народной республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области",- говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6234 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11570 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12528 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 августа, 15:02
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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