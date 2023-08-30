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Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов - РИА Новости, 30.08.2023
Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:23
2023-08-30T14:23
2023-08-30T14:23
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луганская народная республика
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 28 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка Луганской народной республики, Спорное, Зеленый Гай, Верхнеторецкое, Водяное Донецкой народной республики, Очеретоватое, Пятихатки, Тарасовка и Бердянск Запорожской области",- говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации были уничтожены 466 украинских военных самолетов, 247 вертолетов, 6234 беспилотных летательных аппарата, 433 зенитных ракетных комплекса, 11570 танков и других боевых бронированных машин, 1146 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12528 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 28 украинских дронов и снаряд HIMARS