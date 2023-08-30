https://ria.ru/20230830/psb-1893203832.html

ПСБ поддержит инициативы Омской области по строительству жилья

ПСБ поддержит инициативы Омской области по строительству жилья - РИА Новости, 30.08.2023

ПСБ поддержит инициативы Омской области по строительству жилья

ПСБ подписал трехстороннее соглашение с правительством Омской области и АО "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод" о сотрудничестве в рамках программы... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:28

2023-08-30T16:28

2023-08-30T16:28

россия

псб (банк псб)

петр фрадков

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. ПСБ подписал трехстороннее соглашение с правительством Омской области и АО "Омсктрансмаш" концерна "Уралвагонзавод" о сотрудничестве в рамках программы "Квадратные метры Ростеха" по строительству жилья для сотрудников предприятий ОПК, которая реализуется банком совместно с госкорпорацией, сообщает ПСБ. Документ подписан в рамках встречи председателя ПСБ Петра Фрадкова с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко, в ходе которой стороны обсудили поддержку социально значимых для региона проектов. "ПСБ продолжает расширять портфель проектов по строительству жилых домов и инфраструктуры для сотрудников предприятий ОПК на территории России. Предоставление таких инструментов социальной поддержки позволяет привлекать дополнительные трудовые ресурсы на предприятия, улучшать жилищные условия работников. "Омсктрансмаш" - одно из старейших машиностроительных предприятий в России, и мы оказываем всестороннюю поддержку его развитию и решению стратегически важных задач, связанных с привлечением и удержанием персонала", - приводятся в сообщении слова Фрадкова. Как отметили в банке, ключевой особенностью программы "Квадратные метры Ростеха" является обеспечение возможностей для приобретения работниками предприятий квартир по ценам ниже рыночных. Также на встрече обсудили реализацию в Омске "Первого Всероссийского Спортивного Проекта "ПСБ - Детям", в рамках которого в городе планируется строительство современного центра уличного баскетбола с зоной для сдачи норм ГТО. Проект направлен на развитие доступной спортивной инфраструктуры, поддержку детского и массового спорта. "У Омской области и ПСБ сложилось традиционно хорошее взаимодействие. Сегодня мы усиливаем это сотрудничество и подписали соответствующее соглашение о расширении нашего взаимодействия. Кроме того, спасибо большое за то решение, которое вы приняли по строительству детям большой площадки для уличного баскетбола. У нас любят баскетбол, и уверен, она будет востребована. Кроме того, у нас есть хороший проект по реализации поручения президента России в части жилья для оборонно-промышленного комплекса", - цитируются в сообщении слова Хоценко.

https://ria.ru/20230828/psb-1892627207.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, псб (банк псб), петр фрадков