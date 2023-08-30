https://ria.ru/20230830/proekty-1893202599.html
Научно-образовательный центр Юга РФ реализует 10 технологических проектов
Научно-образовательный центр Юга РФ реализует 10 технологических проектов - РИА Новости, 30.08.2023
Научно-образовательный центр Юга РФ реализует 10 технологических проектов
Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России (НОЦ Юга России) реализует десять технологических проектов, сообщает правительство... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:25
2023-08-30T16:25
2023-08-30T16:43
ростовская область
игорь гуськов
ростовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893208102_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_f80716cbf55c07705e909c91a77e74f2.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России (НОЦ Юга России) реализует десять технологических проектов, сообщает правительство Ростовской области по итогам заседания управляющего совета центра. В состав управляющего совета входят 59 представителей организаций-участников НОЦ из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края. "В настоящее время центр реализует десять технологических проектов. В рамках его деятельности создано шесть молодежных лабораторий, ежегодно проходит масштабный научно-образовательный проект "Школа ключевых исследователей", который объединяет молодых ученых", - говорится в сообщении. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, в том числе о расширении перечня технологических проектов, мероприятий и направлений деятельности программы. "Межрегиональные научные коллективы НОЦ оказывают значительное влияние на научно-технологический ландшафт юга России. Благодаря глубокой кооперации университетов, научных организаций и ключевых бизнесов рождаются прорывные, в том числе импортозамещающие, технологии", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он подчеркнул заинтересованность в новых технологиях в области сельхозмашиностроения и композитных материалов, в инновационных решениях для пищевой промышленности и аквакультуры. Также Гуськов отметил работу молодежных лабораторий. "Этот инструмент показал высокую эффективность. Сегодня численность исследователей в возрасте до 39 лет увеличилась почти в три раза по сравнению с 2020 годом, именно на них мы делаем особую ставку", - уточнил он. Ректор Донского государственного технического университета, куратор проекта от области Бесарион Месхи в свою очередь предложил привлечь к совместной деятельности вузы новых российских территорий. "Также нам необходимо сформировать программу научно-технологического развития и подключить к этой работе "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" – независимый общественный институт. Это важные, перспективные направления работы НОЦ Юга России", - отметил он.
https://ria.ru/20230829/tekhnika-1892916084.html
https://ria.ru/20230828/zavod-1892708668.html
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893208102_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_20adf4ebee0a0c083860435163813ae4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь гуськов, ростовская область
Ростовская область , Игорь Гуськов, Ростовская область
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России (НОЦ Юга России) реализует десять технологических проектов, сообщает правительство Ростовской области по итогам заседания управляющего совета центра.
В состав управляющего совета входят 59 представителей организаций-участников НОЦ из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края.
"В настоящее время центр реализует десять технологических проектов. В рамках его деятельности создано шесть молодежных лабораторий, ежегодно проходит масштабный научно-образовательный проект "Школа ключевых исследователей", который объединяет молодых ученых", - говорится в сообщении.
Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, в том числе о расширении перечня технологических проектов, мероприятий и направлений деятельности программы.
Именное подразделение из Ростовской области получило новую партию техники
"Межрегиональные научные коллективы НОЦ оказывают значительное влияние на научно-технологический ландшафт юга России. Благодаря глубокой кооперации университетов, научных организаций и ключевых бизнесов рождаются прорывные, в том числе импортозамещающие, технологии", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.
Он подчеркнул заинтересованность в новых технологиях в области сельхозмашиностроения и композитных материалов, в инновационных решениях для пищевой промышленности и аквакультуры. Также Гуськов отметил работу молодежных лабораторий. "Этот инструмент показал высокую эффективность. Сегодня численность исследователей в возрасте до 39 лет увеличилась почти в три раза по сравнению с 2020 годом, именно на них мы делаем особую ставку", - уточнил он.
Ректор Донского государственного технического университета, куратор проекта от области Бесарион Месхи в свою очередь предложил привлечь к совместной деятельности вузы новых российских территорий. "Также нам необходимо сформировать программу научно-технологического развития и подключить к этой работе "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" – независимый общественный институт. Это важные, перспективные направления работы НОЦ Юга России", - отметил он.
В Ростове-на-Дону началось строительство завода по производству компьютеров