https://ria.ru/20230830/proekty-1893202599.html

Научно-образовательный центр Юга РФ реализует 10 технологических проектов

Научно-образовательный центр Юга РФ реализует 10 технологических проектов - РИА Новости, 30.08.2023

Научно-образовательный центр Юга РФ реализует 10 технологических проектов

Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России (НОЦ Юга России) реализует десять технологических проектов, сообщает правительство... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:25

2023-08-30T16:25

2023-08-30T16:43

ростовская область

игорь гуськов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня Юга России (НОЦ Юга России) реализует десять технологических проектов, сообщает правительство Ростовской области по итогам заседания управляющего совета центра. В состав управляющего совета входят 59 представителей организаций-участников НОЦ из Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского края. "В настоящее время центр реализует десять технологических проектов. В рамках его деятельности создано шесть молодежных лабораторий, ежегодно проходит масштабный научно-образовательный проект "Школа ключевых исследователей", который объединяет молодых ученых", - говорится в сообщении. Участники заседания рассмотрели ряд вопросов, в том числе о расширении перечня технологических проектов, мероприятий и направлений деятельности программы. "Межрегиональные научные коллективы НОЦ оказывают значительное влияние на научно-технологический ландшафт юга России. Благодаря глубокой кооперации университетов, научных организаций и ключевых бизнесов рождаются прорывные, в том числе импортозамещающие, технологии", - приводятся в сообщении слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. Он подчеркнул заинтересованность в новых технологиях в области сельхозмашиностроения и композитных материалов, в инновационных решениях для пищевой промышленности и аквакультуры. Также Гуськов отметил работу молодежных лабораторий. "Этот инструмент показал высокую эффективность. Сегодня численность исследователей в возрасте до 39 лет увеличилась почти в три раза по сравнению с 2020 годом, именно на них мы делаем особую ставку", - уточнил он. Ректор Донского государственного технического университета, куратор проекта от области Бесарион Месхи в свою очередь предложил привлечь к совместной деятельности вузы новых российских территорий. "Также нам необходимо сформировать программу научно-технологического развития и подключить к этой работе "Центр стратегических разработок "Северо-Запад" – независимый общественный институт. Это важные, перспективные направления работы НОЦ Юга России", - отметил он.

https://ria.ru/20230829/tekhnika-1892916084.html

https://ria.ru/20230828/zavod-1892708668.html

ростовская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

игорь гуськов, ростовская область