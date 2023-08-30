https://ria.ru/20230830/prilozhenie-1893205388.html

Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз

Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз - РИА Новости, 30.08.2023

Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз

Приложение "Радар", по которому можно сообщить о появлении беспилотников или подозрительных объектов, скачали более 26 тысяч раз, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T16:32

2023-08-30T16:32

2023-08-30T16:32

технологии

брянская область

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приложение "Радар", по которому можно сообщить о появлении беспилотников или подозрительных объектов, скачали более 26 тысяч раз, сообщил РИА Новости руководитель проекта разработки приложения Михаил Камышев. "По данным на 00 часов 30.08.23 приложение скачали 26 480 раз, в том числе - 16,2 тысячи на площадке GooglePlay и 10 280 – RuStore", - рассказал Камышев. По его словам, благодаря пользователю приложения удалось помочь силовым структурам сбить БПЛА в Брянской области. Приложение Народного фронта "Радар.НФ", с помощью которого россияне смогут сообщать о БПЛА, было презентовано 17 августа. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.

https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html

https://ria.ru/20230830/bespilotniki-1893141269.html

брянская область

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технологии, брянская область