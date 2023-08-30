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Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз - РИА Новости, 30.08.2023
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16:32 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/prilozhenie-1893205388.html
Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз
Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз - РИА Новости, 30.08.2023
Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз
Приложение "Радар", по которому можно сообщить о появлении беспилотников или подозрительных объектов, скачали более 26 тысяч раз, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T16:32
2023-08-30T16:32
технологии
брянская область
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приложение "Радар", по которому можно сообщить о появлении беспилотников или подозрительных объектов, скачали более 26 тысяч раз, сообщил РИА Новости руководитель проекта разработки приложения Михаил Камышев. "По данным на 00 часов 30.08.23 приложение скачали 26 480 раз, в том числе - 16,2 тысячи на площадке GooglePlay и 10 280 – RuStore", - рассказал Камышев. По его словам, благодаря пользователю приложения удалось помочь силовым структурам сбить БПЛА в Брянской области. Приложение Народного фронта "Радар.НФ", с помощью которого россияне смогут сообщать о БПЛА, было презентовано 17 августа. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.
https://ria.ru/20230830/bpla-1893149158.html
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технологии, брянская область
Технологии, Брянская область
Приложение "Радар" для сигнала о беспилотниках скачали более 26 тысяч раз

Народный Фронт: приложение "Радар" для сигнала о БПЛА скачали более 26 тысяч раз

© Pixabay / Pixabay/Dean MoriartyЛюди с мобильными телефонами
Люди с мобильными телефонами - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Pixabay / Pixabay/Dean Moriarty
Люди с мобильными телефонами. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Приложение "Радар", по которому можно сообщить о появлении беспилотников или подозрительных объектов, скачали более 26 тысяч раз, сообщил РИА Новости руководитель проекта разработки приложения Михаил Камышев.
«
"По данным на 00 часов 30.08.23 приложение скачали 26 480 раз, в том числе - 16,2 тысячи на площадке GooglePlay и 10 280 – RuStore", - рассказал Камышев.
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По его словам, благодаря пользователю приложения удалось помочь силовым структурам сбить БПЛА в Брянской области.
Приложение Народного фронта "Радар.НФ", с помощью которого россияне смогут сообщать о БПЛА, было презентовано 17 августа. Оно позволяет в два нажатия сообщать о возможной чрезвычайной ситуации: если пользователи приложения заметят беспилотники, ракеты, взрывы, подозрительные группы людей, они могут сообщить об этом через приложение. Сигнал пользователя будет немедленно направлен в ответственные федеральные службы для проверки и принятия мер.
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