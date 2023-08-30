Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор
Омич, изнасиловавший женщину и угнавший ее автомобиль, получил 13 лет колонии
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Таксиста из Омска, который похитил и изнасиловал женщину, а также угнал ее автомобиль Mazda-6, приговорили к 13 годам колонии, сообщила областная прокуратура.
Преступление было совершено в марте 2023 года. Ранее судимый 40-летний таксист нашел на сайте объявление о продаже автомобиля Mazda-6, которое разместила 30-летняя женщина. Он пришел к ней домой под предлогом покупки машины, после чего направил на нее предмет, схожий с пистолетом. Затем мужчина похитил ювелирные украшения, мобильный телефон, деньги и другие вещи.
"В это же время он, угрожая убийством, заставил женщину подписать бланк договора купли-продажи принадлежащего ей автомобиля Mazda-6, а также сообщить пароль для доступа в приложение "Сбербанк онлайн". После получения пароля он похитил денежные средства с банковского счета. В дальнейшем мужчина против воли потерпевшей отвез ее в подвал гаража, где длительное время удерживал и наносил ей удары электрошокером, после чего вывез женщину за пределы Омска и совершил в отношении нее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе.
Когда мужчина пытался продать авто, покупатели засомневались, что машина принадлежит ему, и обратились в полицию. Полицейские его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям "разбой", "похищение человека", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Ущерб от преступления правоохранители оценили в 1,964 миллиона рублей.
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"Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима", - добавили в пресс-службе.
Суд также обязал его выплатить девушке 500 тысяч рублей.