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Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор - РИА Новости, 30.08.2023
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14:48 30.08.2023 (обновлено: 15:10 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/prigovor-1893173704.html
Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор
Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор - РИА Новости, 30.08.2023
Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор
Таксиста из Омска, который похитил и изнасиловал женщину, а также угнал ее автомобиль Mazda-6, приговорили к 13 годам колонии, сообщила областная прокуратура. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:48
2023-08-30T15:10
происшествия
омск
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Таксиста из Омска, который похитил и изнасиловал женщину, а также угнал ее автомобиль Mazda-6, приговорили к 13 годам колонии, сообщила областная прокуратура. Преступление было совершено в марте 2023 года. Ранее судимый 40-летний таксист нашел на сайте объявление о продаже автомобиля Mazda-6, которое разместила 30-летняя женщина. Он пришел к ней домой под предлогом покупки машины, после чего направил на нее предмет, схожий с пистолетом. Затем мужчина похитил ювелирные украшения, мобильный телефон, деньги и другие вещи. "В это же время он, угрожая убийством, заставил женщину подписать бланк договора купли-продажи принадлежащего ей автомобиля Mazda-6, а также сообщить пароль для доступа в приложение "Сбербанк онлайн". После получения пароля он похитил денежные средства с банковского счета. В дальнейшем мужчина против воли потерпевшей отвез ее в подвал гаража, где длительное время удерживал и наносил ей удары электрошокером, после чего вывез женщину за пределы Омска и совершил в отношении нее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе.Когда мужчина пытался продать авто, покупатели засомневались, что машина принадлежит ему, и обратились в полицию. Полицейские его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям "разбой", "похищение человека", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Ущерб от преступления правоохранители оценили в 1,964 миллиона рублей. "Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима", - добавили в пресс-службе. Суд также обязал его выплатить девушке 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230813/chekhiya-1889764370.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
Омичу, изнасиловавшему женщину и угнавшему ее автомобиль, вынесли приговор

Омич, изнасиловавший женщину и угнавший ее автомобиль, получил 13 лет колонии

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ОМСК, 30 авг - РИА Новости. Таксиста из Омска, который похитил и изнасиловал женщину, а также угнал ее автомобиль Mazda-6, приговорили к 13 годам колонии, сообщила областная прокуратура.
Преступление было совершено в марте 2023 года. Ранее судимый 40-летний таксист нашел на сайте объявление о продаже автомобиля Mazda-6, которое разместила 30-летняя женщина. Он пришел к ней домой под предлогом покупки машины, после чего направил на нее предмет, схожий с пистолетом. Затем мужчина похитил ювелирные украшения, мобильный телефон, деньги и другие вещи.
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"В это же время он, угрожая убийством, заставил женщину подписать бланк договора купли-продажи принадлежащего ей автомобиля Mazda-6, а также сообщить пароль для доступа в приложение "Сбербанк онлайн". После получения пароля он похитил денежные средства с банковского счета. В дальнейшем мужчина против воли потерпевшей отвез ее в подвал гаража, где длительное время удерживал и наносил ей удары электрошокером, после чего вывез женщину за пределы Омска и совершил в отношении нее изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера", - сообщили в пресс-службе.
Когда мужчина пытался продать авто, покупатели засомневались, что машина принадлежит ему, и обратились в полицию. Полицейские его задержали, было возбуждено уголовное дело по статьям "разбой", "похищение человека", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера". Ущерб от преступления правоохранители оценили в 1,964 миллиона рублей.
«
"Суд назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии особого режима", - добавили в пресс-службе.
Суд также обязал его выплатить девушке 500 тысяч рублей.
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