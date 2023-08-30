Рейтинг@Mail.ru
Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/predpriyatiya-1893240081.html
Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия
Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия - РИА Новости, 30.08.2023
Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия
Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь" одобрил заявки еще трех потенциальных резидентов, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T18:47
2023-08-30T18:47
пермский край
дмитрий махонин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241005_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_d9e6e3772398f014e61d7e183d1a85ff.jpg
ПЕРМЬ, 30 авг – РИА Новости. Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь" одобрил заявки еще трех потенциальных резидентов, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Проекты бизнес-планов новых производств на территории ОЭЗ представили моторостроительный завод, производитель подъемных устройств и предприятие, занимающееся изготовлением технологического оборудования, уточняет пресс-служба губернатора. "Представленные членам экспертного совета ОЭЗ бизнес-планы были признаны соответствующими критериям оценки и были единогласно поддержаны. В результате все три компании, подавшие заявки, получат статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", – говорится в сообщении. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что, несмотря на непростые экономические условия и ограничения товарных рынков, регион продолжает наращивать инвестиционный потенциал. "Особая экономическая зона – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", – подчеркнул Махонин. Как добавили в пресс-службе, целью представленного бизнес-проекта АО "ОДК-Пермские моторы" является строительство производственного комплекса по серийному изготовлению авиационных двигателей. Объем инвестиций составит около 16,6 миллиарда рублей. Согласно заявке ООО "Лифт-Сервис" на территории ОЭЗ появится комплекс по производству пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Планируется, что объем инвестиций собственников предприятия в проект составит порядка 123 миллионов рублей. Для реализации проекта ООО "Прокси" по производству специального технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей планируется вложить 279 миллионов рублей. По информации пресс-службы, в результате реализации всех трех проектов будет создано почти 590 новых рабочих мест. "Следующим этапом станет подготовка и подписание соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ ППТ "Пермь" между каждым из резидентов, министерством промышленности и торговли Пермского края и управляющей компанией "ОЭЗ Пермь", – заключили в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20230811/marshruty-1889517012.html
https://ria.ru/20230727/postavki-1886683331.html
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893241005_213:0:1280:800_1920x0_80_0_0_f3faac68ae613403c0c6ebe095774dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пермский край, дмитрий махонин
Пермский край, Дмитрий Махонин

Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия

© Фото : АО "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь"Экспертный совет одобрил три заявки потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ "Пермь"
Экспертный совет одобрил три заявки потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ Пермь - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : АО "Управляющая компания "ОЭЗ Пермь"
Экспертный совет одобрил три заявки потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ "Пермь"
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 30 авг – РИА Новости. Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь" одобрил заявки еще трех потенциальных резидентов, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
Проекты бизнес-планов новых производств на территории ОЭЗ представили моторостроительный завод, производитель подъемных устройств и предприятие, занимающееся изготовлением технологического оборудования, уточняет пресс-служба губернатора.
Посетители Музея пермских древностей рассматривают скелет обнаруженного в 1927 году Пермского мамонта - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Пермском крае для туристов разработали научно-популярные маршруты
11 августа, 13:42
"Представленные членам экспертного совета ОЭЗ бизнес-планы были признаны соответствующими критериям оценки и были единогласно поддержаны. В результате все три компании, подавшие заявки, получат статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", – говорится в сообщении.
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что, несмотря на непростые экономические условия и ограничения товарных рынков, регион продолжает наращивать инвестиционный потенциал. "Особая экономическая зона – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", – подчеркнул Махонин.
Как добавили в пресс-службе, целью представленного бизнес-проекта АО "ОДК-Пермские моторы" является строительство производственного комплекса по серийному изготовлению авиационных двигателей. Объем инвестиций составит около 16,6 миллиарда рублей.
Согласно заявке ООО "Лифт-Сервис" на территории ОЭЗ появится комплекс по производству пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Планируется, что объем инвестиций собственников предприятия в проект составит порядка 123 миллионов рублей.
Шоколад на фабрике - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
Пермская кондитерская фабрика начнет поставлять конфеты в Китай
27 июля, 17:44
Для реализации проекта ООО "Прокси" по производству специального технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей планируется вложить 279 миллионов рублей.
По информации пресс-службы, в результате реализации всех трех проектов будет создано почти 590 новых рабочих мест.
"Следующим этапом станет подготовка и подписание соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ ППТ "Пермь" между каждым из резидентов, министерством промышленности и торговли Пермского края и управляющей компанией "ОЭЗ Пермь", – заключили в пресс-службе губернатора.
 
Пермский крайДмитрий Махонин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала