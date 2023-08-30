https://ria.ru/20230830/predpriyatiya-1893240081.html

Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия

Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия - РИА Новости, 30.08.2023

Резидентами ОЭЗ "Пермь" станут еще три предприятия

Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь" одобрил заявки еще трех потенциальных резидентов, сообщается на сайте... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T18:47

2023-08-30T18:47

2023-08-30T18:47

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 30 авг – РИА Новости. Экспертный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь" одобрил заявки еще трех потенциальных резидентов, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края. Проекты бизнес-планов новых производств на территории ОЭЗ представили моторостроительный завод, производитель подъемных устройств и предприятие, занимающееся изготовлением технологического оборудования, уточняет пресс-служба губернатора. "Представленные членам экспертного совета ОЭЗ бизнес-планы были признаны соответствующими критериям оценки и были единогласно поддержаны. В результате все три компании, подавшие заявки, получат статус резидентов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Пермь", – говорится в сообщении. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что, несмотря на непростые экономические условия и ограничения товарных рынков, регион продолжает наращивать инвестиционный потенциал. "Особая экономическая зона – одно из приоритетных направлений деятельности правительства Пермского края по развитию промышленности. Мы продолжаем работу по поддержке инвесторов в реализации их проектов и будем им всесторонне помогать, так как заинтересованы в развитии экономики региона. Продукция производств, которую планируют выпускать в особой экономической зоне потенциальные резиденты, будет востребована не только в нашей стране, но и во всем мире", – подчеркнул Махонин. Как добавили в пресс-службе, целью представленного бизнес-проекта АО "ОДК-Пермские моторы" является строительство производственного комплекса по серийному изготовлению авиационных двигателей. Объем инвестиций составит около 16,6 миллиарда рублей. Согласно заявке ООО "Лифт-Сервис" на территории ОЭЗ появится комплекс по производству пассажирских и грузопассажирских подъемных устройств, в том числе платформ для инвалидов. Планируется, что объем инвестиций собственников предприятия в проект составит порядка 123 миллионов рублей. Для реализации проекта ООО "Прокси" по производству специального технологического оборудования для машиностроительной, нефтегазовой и строительной отраслей планируется вложить 279 миллионов рублей. По информации пресс-службы, в результате реализации всех трех проектов будет создано почти 590 новых рабочих мест. "Следующим этапом станет подготовка и подписание соглашений об осуществлении промышленно-производственной деятельности на территории ОЭЗ ППТ "Пермь" между каждым из резидентов, министерством промышленности и торговли Пермского края и управляющей компанией "ОЭЗ Пермь", – заключили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20230811/marshruty-1889517012.html

https://ria.ru/20230727/postavki-1886683331.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин