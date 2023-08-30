https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html

Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет

Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет - РИА Новости, 30.08.2023

Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет

Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе c 2015 года, сообщил мэр Алексей Богодистов. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T22:20

2023-08-30T22:20

2023-08-30T22:48

происшествия

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

природный пожар в геленджике

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КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе c 2015 года, сообщил мэр Алексей Богодистов."Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Благодарю всех и каждого за преданность Геленджику", — написал он в Telegram-канале.Богодистов отметил, что в зоне тушения пожара все 24 часа находились 200 добровольцев, а также сотрудники администрации и депутатского корпуса. Сейчас около 25 человек занимаются проливкой лесной подстилки. В горах выставили посты, обстановку отслеживают с места.Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет. Для тушения привлекли более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Для тушения огня экипаж сбросил более 120 тонн воды.Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.В 17:45 мск пожар удалось локализовать на площади около 100 гектаров.В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893249450.html

геленджик

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике