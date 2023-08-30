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Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет - РИА Новости, 30.08.2023
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22:20 30.08.2023 (обновлено: 22:48 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893280767.html
Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет
Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет - РИА Новости, 30.08.2023
Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет
Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе c 2015 года, сообщил мэр Алексей Богодистов. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T22:20
2023-08-30T22:48
происшествия
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
бе-200
природный пожар в геленджике
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КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе c 2015 года, сообщил мэр Алексей Богодистов.&quot;Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Благодарю всех и каждого за преданность Геленджику&quot;, — написал он в Telegram-канале.Богодистов отметил, что в зоне тушения пожара все 24 часа находились 200 добровольцев, а также сотрудники администрации и депутатского корпуса. Сейчас около 25 человек занимаются проливкой лесной подстилки. В горах выставили посты, обстановку отслеживают с места.Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет. Для тушения привлекли более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Для тушения огня экипаж сбросил более 120 тонн воды.Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.В 17:45 мск пожар удалось локализовать на площади около 100 гектаров.В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.
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происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200, Природный пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным за восемь лет

Мэр Богодистов: лесной пожар в Геленджике стал самым крупным c 2015 года

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Лесной пожар в Геленджике
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КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике стал самым крупным в городе c 2015 года, сообщил мэр Алексей Богодистов.
«

"Для Геленджика это самый крупный лесной пожар с 2015 года. Благодарю всех и каждого за преданность Геленджику", — написал он в Telegram-канале.

Богодистов отметил, что в зоне тушения пожара все 24 часа находились 200 добровольцев, а также сотрудники администрации и депутатского корпуса. Сейчас около 25 человек занимаются проливкой лесной подстилки. В горах выставили посты, обстановку отслеживают с места.
Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет. Для тушения привлекли более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Для тушения огня экипаж сбросил более 120 тонн воды.
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Волонтер более пяти часов помогал в тушении лесного пожара в Геленджике
Вчера, 19:21
Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.
В 17:45 мск пожар удалось локализовать на площади около 100 гектаров.
В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.
Тушение лесного пожара в Геленджике
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

Самолет-амфибия Бе-200 сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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1 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджик

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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2 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

Самолет-амфибия Бе-200 забирает воду для тушения лесного пожара в Геленджике

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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3 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

Лесной пожар в Геленджике

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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4 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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5 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

Волонтеры и автомобили МЧС на месте лагеря спасателей во время тушения лесного пожара в Геленджике

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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6 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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7 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

Пожарные вертолеты в районе тушения лесного пожара в Геленджике

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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9 из 10
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк

Вечером в среду пожар локализовали

Обгоревший участок после лесного пожара в Геленджике

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
10 из 10

Пожар начался с возгорания травы и кустарника в районе улицы Родниковая в микрорайоне Бобруковая щель.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
1 из 10

Полиция сообщила о задержании мужчины, который на своем участке занимался обжигом кабелей.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
2 из 10

Огонь распространился к вершине горы. Для тушения прибыла аэромобильная группировка.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
3 из 10

В работе задействованы по два вертолета Ми-8 и самолета Бе-200. Всего для тушения огня с вертолетов и самолетов сброшено более 300 тонн воды.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
4 из 10

Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
5 из 10

На месте работают более 400 спасателей и 80 единиц техники.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
6 из 10

Помощь в тушении пожара оказывают волонтеры "Единой России".

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
7 из 10

Администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
8 из 10

По факту лесного пожара в Геленджике возбудили уголовное дело.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
9 из 10

Вечером в среду пожар локализовали

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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10 из 10
 
ПроисшествияГеленджикРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШБе-200Природный пожар в Геленджике
 
 
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