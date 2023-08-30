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Волонтер более пяти часов помогал в тушении лесного пожара в Геленджике

Волонтер более пяти часов помогал в тушении лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023

Волонтер более пяти часов помогал в тушении лесного пожара в Геленджике

Помощь спасателям в ликвидации лесного пожара в Геленджике оказывают активисты, о том, как тушил возгорание на протяжении пяти часов, рассказал РИА Новости один РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T19:21

2023-08-30T19:21

2023-08-30T19:21

геленджик

россия

новороссийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

природный пожар в геленджике

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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Помощь спасателям в ликвидации лесного пожара в Геленджике оказывают активисты, о том, как тушил возгорание на протяжении пяти часов, рассказал РИА Новости один из добровольцев Антон Барышников. Барышников с супругой приехали из Новороссийска ещё во вторник вечером, сразу, как узнали о пожаре, а в среду утром он начал принимать участие в тушении пожара. "Набрали дома всю пустую тару, которая была. Привезли сюда и включились в процесс. (Тушил - ред.) часов пять-шесть, не засекал… Есть очаги сгоревшей, выжженной земли. И вот брёвна, деревья, которые тлеют и могут быть источником возгорания - мы вот их тушили. С нами были ребята из МЧС, которые нас координировали", - сказал собеседник агентства. Барышников работает тренером по восточным единоборствам, никогда раньше не тушил пожар, а экипировку ему выдали спасатели. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную. Были задействованы 3 вертолета Ми-8 МЧС России и 2 самолёта Бе-200. Пожар локализовали на примерной площади 100 гектаров. При этом угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших нет. По данным регионального главка МЧС России, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности.

геленджик

россия

новороссийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике Два самолета Бе-200 МЧС России привлечены к тушению пожара в Геленджике 2023-08-30T19:21 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

геленджик, россия, новороссийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике