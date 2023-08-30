https://ria.ru/20230830/pozhar-1893229168.html

Крупный пожар в Геленджике локализовали

Крупный пожар в Геленджике локализовали - РИА Новости, 30.08.2023

Крупный пожар в Геленджике локализовали

Пожарные локализовали крупное возгорание в Геленджике, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T17:52

2023-08-30T17:52

2023-08-30T19:59

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природный пожар в геленджике

происшествия

бе-200

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали крупное возгорание в Геленджике, сообщается в Telegram-канале МЧС."Пожар в Геленджике локализован", — говорится в публикации.Как сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади около 100 гектаров. Точные данные о территории, пройденной огнем, определят после полной ликвидации пожара.Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет. Для тушения привлекли более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Для тушения огня экипаж сбросил более 120 тонн воды.Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893079030.html

геленджик

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природный пожар в геленджике, происшествия, бе-200