https://ria.ru/20230830/pozhar-1893229168.html
Крупный пожар в Геленджике локализовали
Крупный пожар в Геленджике локализовали - РИА Новости, 30.08.2023
Крупный пожар в Геленджике локализовали
Пожарные локализовали крупное возгорание в Геленджике, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:52
2023-08-30T17:52
2023-08-30T19:59
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природный пожар в геленджике
происшествия
бе-200
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожарные локализовали крупное возгорание в Геленджике, сообщается в Telegram-канале МЧС."Пожар в Геленджике локализован", — говорится в публикации.Как сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади около 100 гектаров. Точные данные о территории, пройденной огнем, определят после полной ликвидации пожара.Накануне в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара. Впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет. Для тушения привлекли более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Для тушения огня экипаж сбросил более 120 тонн воды.Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.В свою очередь, прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела против предполагаемого виновника пожара. Накануне полиция задержала мужчину, который оголил электрокабели на территории дома, вызвав тем самым возгорание лесного массива на площади 1,5 гектара.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893079030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природный пожар в геленджике, происшествия, бе-200
Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природный пожар в Геленджике, Происшествия, Бе-200
Крупный пожар в Геленджике локализовали
МЧС: лесной пожар в Геленджике локализовали