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Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру - РИА Новости, 30.08.2023
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13:55 30.08.2023 (обновлено: 17:35 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893155569.html
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру - РИА Новости, 30.08.2023
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру
Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:55
2023-08-30T17:35
происшествия
геленджик
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. "Даже такой сложный пожар в гористой местности мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать", - сказал Советников на пресс-конференции. По его словам, основная версия возникновения пожара на данный момент - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности на землях населенного пункта. Позже из-за шквалистого ветра пожар перешел на земли лесного фонда.
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происшествия, геленджик, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природный пожар в Геленджике
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру

Глава Рослесхоза: пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛесной пожар в Геленджике. 30 августа 2023
Лесной пожар в Геленджике. 30 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Лесной пожар в Геленджике. 30 августа 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
"Даже такой сложный пожар в гористой местности мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать", - сказал Советников на пресс-конференции.
По его словам, основная версия возникновения пожара на данный момент - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности на землях населенного пункта.
Позже из-за шквалистого ветра пожар перешел на земли лесного фонда.
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ПроисшествияГеленджикИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Природный пожар в Геленджике
 
 
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