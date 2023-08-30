https://ria.ru/20230830/pozhar-1893155569.html

Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру

Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру - РИА Новости, 30.08.2023

Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру

Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:55

2023-08-30T13:55

2023-08-30T17:35

происшествия

геленджик

иван советников

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природный пожар в геленджике

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. "Даже такой сложный пожар в гористой местности мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать", - сказал Советников на пресс-конференции. По его словам, основная версия возникновения пожара на данный момент - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности на землях населенного пункта. Позже из-за шквалистого ветра пожар перешел на земли лесного фонда.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html

геленджик

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, геленджик, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природный пожар в геленджике