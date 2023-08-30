https://ria.ru/20230830/pozhar-1893155569.html
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру - РИА Новости, 30.08.2023
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру
Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:55
2023-08-30T13:55
2023-08-30T17:35
происшествия
геленджик
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников. "Даже такой сложный пожар в гористой местности мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать", - сказал Советников на пресс-конференции. По его словам, основная версия возникновения пожара на данный момент - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности на землях населенного пункта. Позже из-за шквалистого ветра пожар перешел на земли лесного фонда.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), Природный пожар в Геленджике
Пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру
Глава Рослесхоза: пожар в Геленджике планируют локализовать к вечеру
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике планируется локализовать к вечеру сегодняшнего дня, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.
"Даже такой сложный пожар в гористой местности мы к вечеру планируем локализовать и ликвидировать", - сказал Советников на пресс-конференции.
По его словам, основная версия возникновения пожара на данный момент - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности на землях населенного пункта.
Позже из-за шквалистого ветра пожар перешел на земли лесного фонда.
Названа причина лесного пожара в Геленджике