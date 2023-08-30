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Названа причина лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
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13:05 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html
Названа причина лесного пожара в Геленджике
Названа причина лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
Названа причина лесного пожара в Геленджике
Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщило Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана" в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:05
2023-08-30T17:36
геленджик
происшествия
природный пожар в геленджике
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СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщило Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана" в Telegram-канале."В районе города Геленджик идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — пояснили в ведомстве.Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.О том, что пожар мог возникнуть по вине человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."Угрозы нет, не аномальная жара, мы объявили высокие классы пожарной опасности — четвертый и пятый, ввели особый противопожарный режим, у нас стоит сухая жаркая погода, естественно, предполагается человеческий фактор", — сказала собеседница агентства.При этом, как заявили агентству в Министерстве природных ресурсов Кубани, оценивать экологический ущерб пока рано. Специалисты начнут работу, как только потушат огонь.
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893083660.html
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геленджик, происшествия, природный пожар в геленджике
Геленджик, Происшествия, Природный пожар в Геленджике
Названа причина лесного пожара в Геленджике

Авиалесоохрана: причиной пожара в Геленджике стало нарушение правил безопасности

© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова | Перейти в медиабанкСамолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Самолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова
Перейти в медиабанк
Самолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщило Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана" в Telegram-канале.
"В районе города Геленджик идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — пояснили в ведомстве.

Во вторник в микрорайоне Куприянова Щель загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара, впоследствии пожар распространился на территорию более 118 гектаров. Пострадавших нет. Для тушения привлекли более 400 спасателей и 80 единиц техники, включая самолет-амфибию Бе-200. Для тушения огня экипаж сбросил более 120 тонн воды.

Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.
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О том, что пожар мог возникнуть по вине человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Угрозы нет, не аномальная жара, мы объявили высокие классы пожарной опасности — четвертый и пятый, ввели особый противопожарный режим, у нас стоит сухая жаркая погода, естественно, предполагается человеческий фактор", — сказала собеседница агентства.
При этом, как заявили агентству в Министерстве природных ресурсов Кубани, оценивать экологический ущерб пока рано. Специалисты начнут работу, как только потушат огонь.
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