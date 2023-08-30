https://ria.ru/20230830/pozhar-1893139312.html

Названа причина лесного пожара в Геленджике

Названа причина лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023

Названа причина лесного пожара в Геленджике

Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщило Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана" в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:05

2023-08-30T13:05

2023-08-30T17:36

геленджик

происшествия

природный пожар в геленджике

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893115303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2ca50f43d2698f7638abce60bd2e7e3f.jpg

СОЧИ, 30 авг — РИА Новости. Крупный лесной пожар в Геленджике возник из-за нарушения правил пожарной безопасности, сообщило Федеральное бюджетное учреждение "Авиалесоохрана" в Telegram-канале."В районе города Геленджик идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара — нарушение правил пожарной безопасности в лесах", — пояснили в ведомстве.Процесс ликвидации возгорания осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет.О том, что пожар мог возникнуть по вине человека, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю."Угрозы нет, не аномальная жара, мы объявили высокие классы пожарной опасности — четвертый и пятый, ввели особый противопожарный режим, у нас стоит сухая жаркая погода, естественно, предполагается человеческий фактор", — сказала собеседница агентства.При этом, как заявили агентству в Министерстве природных ресурсов Кубани, оценивать экологический ущерб пока рано. Специалисты начнут работу, как только потушат огонь.

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893083660.html

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893079030.html

геленджик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

геленджик, происшествия, природный пожар в геленджике