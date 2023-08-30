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В АТОР оценили опасность пожара в Геленджике для туристов

В АТОР оценили опасность пожара в Геленджике для туристов - РИА Новости, 30.08.2023

В АТОР оценили опасность пожара в Геленджике для туристов

Лесной пожар в Геленджике не затрагивает туристическую территорию, запросов от путешественников с просьбами о переселении не поступало, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:41

2023-08-30T10:41

2023-08-30T17:36

туризм

новости - туризм

геленджик

краснодарский край

ассоциация туроператоров россии (атор)

природный пожар в геленджике

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лесной пожар в Геленджике не затрагивает туристическую территорию, запросов от путешественников с просьбами о переселении не поступало, рассказал РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушили пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Позже, по данным мэра Геленджика, площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибию Бе-200. "К нам запросов от туристов не поступало, переселений нет, как и преждевременных выселений. Это означает, что туристическую территорию это не затрагивает. И влияния на туризм никакого не оказывается", - сказал Ромашкин.

геленджик

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, геленджик, краснодарский край, ассоциация туроператоров россии (атор), природный пожар в геленджике