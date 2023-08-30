https://ria.ru/20230830/pozhar-1893079030.html

В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды

В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды - РИА Новости, 30.08.2023

В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды

Более 120 тонн воды сброшено с вертолетов на очаги пожара в Геленджике, тушение огня усложняется сильным ветром, сообщили журналистам с пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T10:16

2023-08-30T10:16

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

россия

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

природный пожар в геленджике

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892998886_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3415c4549f926deead9c17cb8066aa7f.jpg

СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Более 120 тонн воды сброшено с вертолетов на очаги пожара в Геленджике, тушение огня усложняется сильным ветром, сообщили журналистам с пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Позже по данным мэра Геленджика Алексея Богодистова площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200. "Сегодня вертолетами уже сброшено более 120 тонн воды на очаги пожара. Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченном рельефом местности", - сообщили в краевом МЧС. В ликвидации задействованы более 80 единиц техники и 450 спасателей.

https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893073117.html

геленджик

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике