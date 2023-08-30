https://ria.ru/20230830/pozhar-1893079030.html
В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды
В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды - РИА Новости, 30.08.2023
В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды
Более 120 тонн воды сброшено с вертолетов на очаги пожара в Геленджике, тушение огня усложняется сильным ветром, сообщили журналистам с пресс-службе ГУ МЧС... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T10:16
2023-08-30T10:16
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
россия
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
бе-200
природный пожар в геленджике
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СОЧИ, 30 авг - РИА Новости. Более 120 тонн воды сброшено с вертолетов на очаги пожара в Геленджике, тушение огня усложняется сильным ветром, сообщили журналистам с пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Позже по данным мэра Геленджика Алексея Богодистова площадь возгорания составила 118 гектаров. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200. "Сегодня вертолетами уже сброшено более 120 тонн воды на очаги пожара. Тушение продолжается в сложных условиях при сильном ветре с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченном рельефом местности", - сообщили в краевом МЧС. В ликвидации задействованы более 80 единиц техники и 450 спасателей.
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893073117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Россия, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200, Природный пожар в Геленджике
В Геленджике на очаги пожара сбросили более 120 тонн воды
В Геленджике на очаги пожара с вертолетов сбросили более 120 тонн воды