https://ria.ru/20230830/pozhar-1893072005.html

Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике

Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023

Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике

Активисты и депутаты "Единой России" помогают в тушении пожара в Геленджике, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:46

2023-08-30T09:46

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

россия

краснодарский край

единая россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

бе-200

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Активисты и депутаты "Единой России" помогают в тушении пожара в Геленджике, сообщила пресс-служба партии. Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. В тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара, сообщает МЧС. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике увеличилась др 118 гектаров, сообщил ранее в среду мэр города Алексей Богодистов. "Волонтеры "Единой России" оказывают помощь в тушении пожара в Геленджике. Активисты партии и депутаты задействованы в борьбе со стихией. Местные отделения "Единой России" продолжают набор добровольцев", - сообщили в телеграм-канале "Единой России". По словам секретаря реготделения "Единой России", первого вице-спикера заксобрания Краснодарского края Николая Гриценко, администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду. "Сейчас на месте работают вертолеты. Как они закончат тушение, волонтеры снова пойдут ликвидировать локальные возгорания", - рассказал он.

https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893069861.html

https://ria.ru/20230829/pozhar-1892975233.html

геленджик

россия

краснодарский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике