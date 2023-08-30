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Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
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09:46 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893072005.html
Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике
Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике
Активисты и депутаты "Единой России" помогают в тушении пожара в Геленджике, сообщила пресс-служба партии. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:46
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
россия
краснодарский край
единая россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
бе-200
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Активисты и депутаты "Единой России" помогают в тушении пожара в Геленджике, сообщила пресс-служба партии. Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. В тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара, сообщает МЧС. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике увеличилась др 118 гектаров, сообщил ранее в среду мэр города Алексей Богодистов. "Волонтеры "Единой России" оказывают помощь в тушении пожара в Геленджике. Активисты партии и депутаты задействованы в борьбе со стихией. Местные отделения "Единой России" продолжают набор добровольцев", - сообщили в телеграм-канале "Единой России". По словам секретаря реготделения "Единой России", первого вице-спикера заксобрания Краснодарского края Николая Гриценко, администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду. "Сейчас на месте работают вертолеты. Как они закончат тушение, волонтеры снова пойдут ликвидировать локальные возгорания", - рассказал он.
https://ria.ru/20230830/gelendzhik-1893069861.html
https://ria.ru/20230829/pozhar-1892975233.html
геленджик
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происшествия, геленджик, россия, краснодарский край, единая россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Россия, Краснодарский край, Единая Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200, Природный пожар в Геленджике
Активисты ЕР помогают в тушении пожара в Геленджике

Активисты и депутаты "Единой России" помогают в тушении пожара в Геленджике

© Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова | Перейти в медиабанкНа месте тушения лесного пожара в Геленджике
На месте тушения лесного пожара в Геленджике
© Телеграм-канал мэра Геленджика А. Богодистова
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Активисты и депутаты "Единой России" помогают в тушении пожара в Геленджике, сообщила пресс-служба партии.
Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. В тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. На место происшествия отправили самолет-амфибия Бе-200 вылетел в Геленджик для тушения лесного пожара, сообщает МЧС. Площадь возгорания лесной подстилки в Геленджике увеличилась др 118 гектаров, сообщил ранее в среду мэр города Алексей Богодистов.
Тушение лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Площадь пожара в Геленджике увеличилась до 118 гектаров
Вчера, 09:35
"Волонтеры "Единой России" оказывают помощь в тушении пожара в Геленджике. Активисты партии и депутаты задействованы в борьбе со стихией. Местные отделения "Единой России" продолжают набор добровольцев", - сообщили в телеграм-канале "Единой России".
По словам секретаря реготделения "Единой России", первого вице-спикера заксобрания Краснодарского края Николая Гриценко, администрация и депутаты региона приобрели для добровольцев дополнительные средства для тушения пожара, а также питьевую воду.
"Сейчас на месте работают вертолеты. Как они закончат тушение, волонтеры снова пойдут ликвидировать локальные возгорания", - рассказал он.
Лесной пожар в Геленджике - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Геленджике снова вспыхнул лесной пожар
29 августа, 17:29
 
ПроисшествияГеленджикРоссияКраснодарский крайЕдиная РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШБе-200Природный пожар в Геленджике
 
 
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