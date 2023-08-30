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Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике

Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023

Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике

МЧС России направило в Геленджик самолет Бе-200 для тушения лесного пожара, площадь которого достигла 30 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:08

2023-08-30T09:08

2023-08-30T17:36

происшествия

геленджик

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

бе-200

ми-8 амтш

природный пожар в геленджике

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. МЧС России направило в Геленджик самолет Бе-200 для тушения лесного пожара, площадь которого достигла 30 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь пожара возросла до 30 гектаров, в тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. "Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230830/mer-1893041373.html

геленджик

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш, природный пожар в геленджике