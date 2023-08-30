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Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике
Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 30.08.2023
Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике
МЧС России направило в Геленджик самолет Бе-200 для тушения лесного пожара, площадь которого достигла 30 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:08
2023-08-30T09:08
2023-08-30T17:36
происшествия
геленджик
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
бе-200
ми-8 амтш
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. МЧС России направило в Геленджик самолет Бе-200 для тушения лесного пожара, площадь которого достигла 30 гектаров, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ. Во вторник в МЧС РФ в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. Возгорание распространилось, по данным властей, и на территории Бобруковой Щели. Площадь пожара возросла до 30 гектаров, в тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8. "Для тушения пожара в Геленджик вылетел самолет-амфибия Бе-200 МЧС России", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, геленджик, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), бе-200, ми-8 амтш, природный пожар в геленджике
Происшествия, Геленджик, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Бе-200, Ми-8 АМТШ, Природный пожар в Геленджике
Самолет Бе-200 вылетел для тушения лесного пожара в Геленджике
МЧС направило самолет Бе-200 для тушения лесного пожара в Геленджике