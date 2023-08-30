https://ria.ru/20230830/pozhar-1893057424.html

В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 30.08.2023

В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

Пожар произошел после взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:49

2023-08-30T07:49

2023-08-30T07:49

специальная военная операция на украине

житомирская область

вооруженные силы рф

украина

одесса

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. По словам Бунечко, атакован "один из объектов инфраструктуры области". Какой именно, он не уточнил. "Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован", - написал Бунечко в своем телеграм-канале. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Кривом Роге, Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230830/kiev-1893052220.html

https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893049593.html

житомирская область

украина

одесса

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житомирская область, вооруженные силы рф, украина, одесса, в мире