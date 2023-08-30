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В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:49 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893057424.html
В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры - РИА Новости, 30.08.2023
В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры
Пожар произошел после взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:49
2023-08-30T07:49
специальная военная операция на украине
житомирская область
вооруженные силы рф
украина
одесса
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко. По словам Бунечко, атакован "один из объектов инфраструктуры области". Какой именно, он не уточнил. "Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован", - написал Бунечко в своем телеграм-канале. Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Кривом Роге, Черкасской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230830/kiev-1893052220.html
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житомирская область
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житомирская область, вооруженные силы рф, украина, одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Житомирская область, Вооруженные силы РФ, Украина, Одесса, В мире
В Житомирской области сообщили о пожаре на объекте инфраструктуры

Глава ОВА Житомирской области Бунченко заявил о пожаре на объекте инфраструктуры

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар произошел после взрывов на объекте инфраструктуры в Житомирской области, сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.
По словам Бунечко, атакован "один из объектов инфраструктуры области". Какой именно, он не уточнил.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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"Из-за падения обломков сбитого беспилотника возник пожар, который был локализован", - написал Бунечко в своем телеграм-канале.
Ранее в среду на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе, Кривом Роге, Черкасской области.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЖитомирская областьВооруженные силы РФУкраинаОдессаВ мире
 
 
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