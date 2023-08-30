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Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
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06:43 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893054015.html
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T06:43
2023-08-30T17:36
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ми-8 амтш
происшествия
природный пожар в геленджике
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале."По последним данным, площадь пожара составляет 30 гектаров. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", — говорится в сообщении.Также ведомство направило в Геленджик самолет-амфибию Бе-200.Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель, на улице Речная. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности.Пострадавших нет, инфраструктуре ничего не угрожает.
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геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ми-8 амтш, происшествия, природный пожар в геленджике
Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ми-8 АМТШ, Происшествия, Природный пожар в Геленджике
Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров

МЧС: лесной пожар в Геленджике на площади 30 гектаров тушат более 400 человек

© МЧС РоссииТушение лесного пожара в Геленджике
Тушение лесного пожара в Геленджике
© МЧС России
Тушение лесного пожара в Геленджике
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале.
"По последним данным, площадь пожара составляет 30 гектаров. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", — говорится в сообщении.
Также ведомство направило в Геленджик самолет-амфибию Бе-200.
Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель, на улице Речная. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности.
Пострадавших нет, инфраструктуре ничего не угрожает.
Мэр Геленджика Алексей Богодистов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Вчера, 01:34
 
ГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМи-8 АМТШПроисшествияПриродный пожар в Геленджике
 
 
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