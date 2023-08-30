https://ria.ru/20230830/pozhar-1893054015.html

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T06:43

2023-08-30T06:43

2023-08-30T17:36

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ми-8 амтш

происшествия

природный пожар в геленджике

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике возросла до 30 гектаров, сообщило МЧС в Telegram-канале."По последним данным, площадь пожара составляет 30 гектаров. На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета Ми-8 МЧС России", — говорится в сообщении.Также ведомство направило в Геленджик самолет-амфибию Бе-200.Во вторник в Геленджике загорелся лес на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель, на улице Речная. Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложным рельефом местности.Пострадавших нет, инфраструктуре ничего не угрожает.

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геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ми-8 амтш, происшествия, природный пожар в геленджике