Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 30.08.2023 (обновлено: 10:05 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893043293.html
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар - РИА Новости, 30.08.2023
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар
Пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, следует из видеокомментария спасателя Сергея... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:29
2023-08-30T10:05
псков
россия
михаил ведерников
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893075778_0:73:2200:1311_1920x0_80_0_0_c48ca1df90690f7ca663f0aad34df597.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, следует из видеокомментария спасателя Сергея Лаврухина, опубликованном в телеграм-канале губернатора региона Михаила Ведерникова.Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП."По прибытии спасательных подразделений силы были направлены на тушение пожара. На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", - заявил Лаврухин.
псков
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893075778_151:0:2200:1537_1920x0_80_0_0_13e8aa56a0b87f0b3b548a40a4bf05ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
псков, россия, михаил ведерников, происшествия
Псков, Россия, Михаил Ведерников, Происшествия
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар

В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар, очаги локализованы

© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников | Перейти в медиабанкПоследствия атаки беспилотников в Пскове
Последствия атаки беспилотников в Пскове - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Губернатор Пскова Михаил Ведерников
Перейти в медиабанк
Последствия атаки беспилотников в Пскове
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, следует из видеокомментария спасателя Сергея Лаврухина, опубликованном в телеграм-канале губернатора региона Михаила Ведерникова.
Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП.
"По прибытии спасательных подразделений силы были направлены на тушение пожара. На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", - заявил Лаврухин.
 
ПсковРоссияМихаил ВедерниковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала