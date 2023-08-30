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В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар - РИА Новости, 30.08.2023
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар
Пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, следует из видеокомментария спасателя Сергея... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T02:29
2023-08-30T02:29
2023-08-30T10:05
псков
россия
михаил ведерников
происшествия
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пожар возник в аэропорту Пскова после атаки беспилотниками, очаги локализованы, угрозы распространения огня нет, следует из видеокомментария спасателя Сергея Лаврухина, опубликованном в телеграм-канале губернатора региона Михаила Ведерникова.Ранее губернатор региона сообщил, что Минобороны РФ отражает атаку беспилотников в Псковском аэропорту, предварительно, жертв нет. Принято решение отменить все рейсы 30 августа в аэропорту Пскова до выяснения характера возможного повреждения ВПП."По прибытии спасательных подразделений силы были направлены на тушение пожара. На данный момент пожар локализован. Угрозы распространения нет, погибших и пострадавших нет. Тушение пожара продолжается", - заявил Лаврухин.
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псков, россия, михаил ведерников, происшествия
Псков, Россия, Михаил Ведерников, Происшествия
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар
В аэропорту Пскова после атаки БПЛА возник пожар, очаги локализованы