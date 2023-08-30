Рейтинг@Mail.ru
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 30.08.2023 (обновлено: 17:36 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893036948.html
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:11
2023-08-30T17:36
геленджик
краснодарский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природный пожар в геленджике
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893105741_0:169:1280:889_1920x0_80_0_0_dd3b6c865a820d41e7d90ca92e59d18d.jpg
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. "Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. С 6.00 (среды – ред.) два вертолета МЧС продолжат тушение", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду. По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892538641.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1e/1893105741_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_19912a7d9de3268f3b511a2ffc6b741e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
геленджик, краснодарский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природный пожар в геленджике
Геленджик, Краснодарский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природный пожар в Геленджике
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров

Площадь пожара в Геленджике в Краснодарском крае увеличилась до 15 гектаров

© Фото : Минприроды Краснодарского краяЛесной пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© Фото : Минприроды Краснодарского края
Лесной пожар в Геленджике
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края.
Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.
"Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. С 6.00 (среды – ред.) два вертолета МЧС продолжат тушение", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду.
По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.
Сотрудник пожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 27.08.2023
На полигоне под Красноярском потушили пожар
27 августа, 16:42
 
ГеленджикКраснодарский крайПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШПриродный пожар в Геленджике
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала