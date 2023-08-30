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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров - РИА Новости, 30.08.2023
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:11
2023-08-30T00:11
2023-08-30T17:36
геленджик
краснодарский край
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
природный пожар в геленджике
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КРАСНОДАР, 30 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров, сообщили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края. Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена и люди тушат пожар вручную. Затем площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. "Площадь лесного пожара в Геленджике достигла 15 гектаров. За день авиация сбросила 135 тонн воды. С 6.00 (среды – ред.) два вертолета МЧС продолжат тушение", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас на месте работают 195 специалистов и 45 единиц техники. Тушение осложняет сильный ветер до 30 метров в секунду. По данным краевого ГУ МЧС, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.
https://ria.ru/20230827/pozhar-1892538641.html
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геленджик, краснодарский край, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, природный пожар в геленджике
Геленджик, Краснодарский край, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Природный пожар в Геленджике
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до 15 гектаров
Площадь пожара в Геленджике в Краснодарском крае увеличилась до 15 гектаров