https://ria.ru/20230830/port-1893128859.html

Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ

Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ

Главный порт Габона, расположенный в городе Либревиль, приостановил работу после того, как военные захватили власть в стране, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:27

2023-08-30T12:27

2023-08-30T12:34

в мире

габон

попытка переворота в габоне

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Главный порт Габона, расположенный в городе Либревиль, приостановил работу после того, как военные захватили власть в стране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную компанию Ambrey.Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают."Все операции в главном порту страны в Либревиле приостановлены, а власти отказываются давать разрешение на выход судов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на компанию.В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.

https://ria.ru/20230830/ondimba-1893094924.html

габон

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, габон, попытка переворота в габоне