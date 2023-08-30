https://ria.ru/20230830/port-1893128859.html
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ
Главный порт Габона, расположенный в городе Либревиль, приостановил работу после того, как военные захватили власть в стране, передает агентство Ассошиэйтед... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:27
2023-08-30T12:27
2023-08-30T12:34
в мире
габон
попытка переворота в габоне
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Главный порт Габона, расположенный в городе Либревиль, приостановил работу после того, как военные захватили власть в стране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на частную компанию Ambrey.Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают."Все операции в главном порту страны в Либревиле приостановлены, а власти отказываются давать разрешение на выход судов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на компанию.В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
https://ria.ru/20230830/ondimba-1893094924.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, габон, попытка переворота в габоне
В мире, Габон, Попытка переворота в Габоне
Главный порт Габона в Либревиле приостановил работу, пишут СМИ
AP: главный порт Габона в столице страны Либревиле приостановил работу
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Главный порт Габона, расположенный в городе Либревиль, приостановил работу после того, как военные захватили власть в стране, передает агентство Ассошиэйтед Пресс
со ссылкой на частную компанию Ambrey.
Франс Пресс ранее передавало, что действующий президент Габона Али Бонго Ондимба в среду был переизбран на пост главы государства, набрав 64,2% голосов. Однако позднее военные объявили по телевидению об отмене результатов выборов и роспуске институтов власти. Пока неясно, какую именно политическую силу они поддерживают.
"Все операции в главном порту страны в Либревиле приостановлены, а власти отказываются давать разрешение на выход судов", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на компанию.
В январе 2019 года в Габоне была попытка переворота, которая оказалась неудачной. Группа военных взяла под контроль офис вещателя в габонской столице Либревиле и зачитала коммюнике, в котором говорилось о разочаровании действиями президента страны Али Бонго Ондимба и создании Национального совета реставрации. Через несколько часов СМИ сообщили, что силовики арестовали мятежных военных. Министр по делам коммуникаций Ги-Бертран Мапонга, исполняющий также обязанности официального представителя правительства, сообщил, что всего было арестовано четверо мятежников и еще одному удалось бежать.
Местонахождение президента Габона Ондимбы неизвестно, пишут СМИ