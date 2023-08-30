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Владимирская область направила в зону СВО медоборудование - РИА Новости, 30.08.2023
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13:29 30.08.2023 (обновлено: 13:45 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pomosch-1893144761.html
Владимирская область направила в зону СВО медоборудование
Владимирская область направила в зону СВО медоборудование - РИА Новости, 30.08.2023
Владимирская область направила в зону СВО медоборудование
Владимирская область доставила в зону спецоперации квадроциклы, беспилотники, средства наблюдения, медикаменты и оборудование, сообщило правительство региона. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:29
2023-08-30T13:45
надежные люди
владимирская область
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РЯЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Владимирская область доставила в зону спецоперации квадроциклы, беспилотники, средства наблюдения, медикаменты и оборудование, сообщило правительство региона. "Очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области доставил более 25 тонн ценного груза в зону проведения СВО... В действующие боевые части и медицинские батальоны доставлены автомототехника повышенной проходимости, строительные материалы, беспилотники и их ключевые элементы, средства наблюдения и противодействия летательным аппаратам, медикаменты и медицинское оборудование, маскировочные сети, личные подарки бойцам и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплектование грузов проходило в соответствии с заявками командования подшефных частей и добровольческого батальона БАРС-13, где проходят службу владимирские бойцы. В частности, в рамках миссии обеспечены подбор и доставка квадроциклов в мобильные подразделения, выполняющие специальные задачи. Кроме того, гумконвой выполнил особую просьбу жительницы деревни Уляхино Гусь-Хрустального района передать в боевую часть семейные реликвии – иконы. "Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется на постоянной основе. Активно помогает бизнес, общественники, волонтёры, неравнодушные жители. Наши ребята на передовой должны знать, что в тылу их поддерживают и ждут", - цитирует губернатора Владимирской области Александра Авдеева его пресс-служба.
https://ria.ru/20230829/avtomobil-1892971444.html
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60
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владимирская область
Надежные люди, Владимирская область
Владимирская область направила в зону СВО медоборудование

Владимирская область направила в зону СВО беспилотники и медоборудование

© Правительство Владимирской области Квадроциклы, беспилотники и медоборудование направила Владимирская области в зону СВО
Квадроциклы, беспилотники и медоборудование направила Владимирская области в зону СВО
© Правительство Владимирской области
Квадроциклы, беспилотники и медоборудование направила Владимирская области в зону СВО
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Владимирская область доставила в зону спецоперации квадроциклы, беспилотники, средства наблюдения, медикаменты и оборудование, сообщило правительство региона.
"Очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области доставил более 25 тонн ценного груза в зону проведения СВО... В действующие боевые части и медицинские батальоны доставлены автомототехника повышенной проходимости, строительные материалы, беспилотники и их ключевые элементы, средства наблюдения и противодействия летательным аппаратам, медикаменты и медицинское оборудование, маскировочные сети, личные подарки бойцам и многое другое", - говорится в сообщении.
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29 августа, 17:07
Отмечается, что комплектование грузов проходило в соответствии с заявками командования подшефных частей и добровольческого батальона БАРС-13, где проходят службу владимирские бойцы. В частности, в рамках миссии обеспечены подбор и доставка квадроциклов в мобильные подразделения, выполняющие специальные задачи. Кроме того, гумконвой выполнил особую просьбу жительницы деревни Уляхино Гусь-Хрустального района передать в боевую часть семейные реликвии – иконы.
"Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется на постоянной основе. Активно помогает бизнес, общественники, волонтёры, неравнодушные жители. Наши ребята на передовой должны знать, что в тылу их поддерживают и ждут", - цитирует губернатора Владимирской области Александра Авдеева его пресс-служба.
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Надежные людиВладимирская область
 
 
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