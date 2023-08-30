https://ria.ru/20230830/pomosch-1893144761.html

Владимирская область направила в зону СВО медоборудование

Владимирская область направила в зону СВО медоборудование - РИА Новости, 30.08.2023

Владимирская область направила в зону СВО медоборудование

Владимирская область доставила в зону спецоперации квадроциклы, беспилотники, средства наблюдения, медикаменты и оборудование, сообщило правительство региона. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:29

2023-08-30T13:29

2023-08-30T13:45

надежные люди

владимирская область

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РЯЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Владимирская область доставила в зону спецоперации квадроциклы, беспилотники, средства наблюдения, медикаменты и оборудование, сообщило правительство региона. "Очередной гуманитарный конвой правительства Владимирской области доставил более 25 тонн ценного груза в зону проведения СВО... В действующие боевые части и медицинские батальоны доставлены автомототехника повышенной проходимости, строительные материалы, беспилотники и их ключевые элементы, средства наблюдения и противодействия летательным аппаратам, медикаменты и медицинское оборудование, маскировочные сети, личные подарки бойцам и многое другое", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплектование грузов проходило в соответствии с заявками командования подшефных частей и добровольческого батальона БАРС-13, где проходят службу владимирские бойцы. В частности, в рамках миссии обеспечены подбор и доставка квадроциклов в мобильные подразделения, выполняющие специальные задачи. Кроме того, гумконвой выполнил особую просьбу жительницы деревни Уляхино Гусь-Хрустального района передать в боевую часть семейные реликвии – иконы. "Поддержка бойцов в зоне СВО осуществляется на постоянной основе. Активно помогает бизнес, общественники, волонтёры, неравнодушные жители. Наши ребята на передовой должны знать, что в тылу их поддерживают и ждут", - цитирует губернатора Владимирской области Александра Авдеева его пресс-служба.

https://ria.ru/20230829/avtomobil-1892971444.html

https://ria.ru/20230824/avtomobili-1891929953.html

владимирская область

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимирская область