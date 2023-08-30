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Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 30.08.2023
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11:36 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/pogoda-1893111040.html
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Москвичам рассказали о погоде в выходные - РИА Новости, 30.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в выходные
В субботу в Москве ожидается кратковременный дождь и до плюс 24, в воскресенье дожди прекратятся, проглянет солнце, но температура в дневные часы лишь чуть... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T11:36
2023-08-30T11:36
москва
татьяна позднякова
погода
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В субботу в Москве ожидается кратковременный дождь и до плюс 24, в воскресенье дожди прекратятся, проглянет солнце, но температура в дневные часы лишь чуть превысит отметку в 20 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В субботу погода будет не очень для отдыха, потому что будет приниматься кратковременный дождь, хотя ночь останется довольно теплая - плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17. А вот дневная температура за счет того, что будет больше облаков и пройдут дожди, будет пониже, чем накануне, плюс 22 - плюс 24, плюс 20 - плюс 25 по региону", - рассказала Позднякова. По ее словам, в воскресенье дожди прекратятся, вновь проглянет солнце, но Москва уже будет за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура в дневные часы лишь чуть превысит отметку плюс 20 градусов, и ночи станут прохладнее - плюс 12 - плюс 14 в Москве и плюс 10 - плюс 15 по области. "То есть температурный режим выше климатической нормы, но нам бы хотелось, чтобы выходные были потеплее", - добавила синоптик.
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москва, татьяна позднякова, погода
Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичам рассказали о погоде в выходные

В Москве в субботу ожидают кратковременный дождь и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. В субботу в Москве ожидается кратковременный дождь и до плюс 24, в воскресенье дожди прекратятся, проглянет солнце, но температура в дневные часы лишь чуть превысит отметку в 20 градусов, сообщила РИА Новости специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В субботу погода будет не очень для отдыха, потому что будет приниматься кратковременный дождь, хотя ночь останется довольно теплая - плюс 15 - плюс 17 градусов, по области - плюс 12 - плюс 17. А вот дневная температура за счет того, что будет больше облаков и пройдут дожди, будет пониже, чем накануне, плюс 22 - плюс 24, плюс 20 - плюс 25 по региону", - рассказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье дожди прекратятся, вновь проглянет солнце, но Москва уже будет за холодным атмосферным фронтом, поэтому температура в дневные часы лишь чуть превысит отметку плюс 20 градусов, и ночи станут прохладнее - плюс 12 - плюс 14 в Москве и плюс 10 - плюс 15 по области.
"То есть температурный режим выше климатической нормы, но нам бы хотелось, чтобы выходные были потеплее", - добавила синоптик.
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