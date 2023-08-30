https://ria.ru/20230830/pogoda-1893058042.html

Москвичам рассказали о погоде в среду

Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 30.08.2023

Москвичам рассказали о погоде в среду

Переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T07:57

2023-08-30T07:57

2023-08-30T07:57

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться юго-западной периферией антициклона благодаря чему распогодиться, потеплеем и температурный фон вернётся в рамки климатической нормы лета. "Ожидается переменная облачность без осадков. В Москве сегодня температура воздуха днем повыситься до 22-24 градусов и в Подмосковье плюс 20-25 градусов. А это соответствует климатической норме июля месяца", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть восточный 4,2 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что идеально соответствует норме для столицы.

https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода