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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 30.08.2023
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07:57 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/pogoda-1893058042.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 30.08.2023
Москвичам рассказали о погоде в среду
Переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T07:57
2023-08-30T07:57
москва
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться юго-западной периферией антициклона благодаря чему распогодиться, потеплеем и температурный фон вернётся в рамки климатической нормы лета. "Ожидается переменная облачность без осадков. В Москве сегодня температура воздуха днем повыситься до 22-24 градусов и в Подмосковье плюс 20-25 градусов. А это соответствует климатической норме июля месяца", - рассказал Тишковец. Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть восточный 4,2 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что идеально соответствует норме для столицы.
https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html
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москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

В Москве в среду ожидается переменная облачность и до 24 градусов тепла

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что сегодня погодные условия в столичном регионе будут определяться юго-западной периферией антициклона благодаря чему распогодиться, потеплеем и температурный фон вернётся в рамки климатической нормы лета.
"Ожидается переменная облачность без осадков. В Москве сегодня температура воздуха днем повыситься до 22-24 градусов и в Подмосковье плюс 20-25 градусов. А это соответствует климатической норме июля месяца", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что ветер сегодня будет дуть восточный 4,2 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что идеально соответствует норме для столицы.
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