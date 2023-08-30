https://ria.ru/20230830/podzhog-1893120268.html

В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге

В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 30.08.2023

В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге

Релейный шкаф загорелся в ночь на среду в районе станции Шакша Куйбышевской железной дороги в Башкирии, на движение пассажирских поездов происшествие не... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:01

2023-08-30T12:01

2023-08-30T12:14

происшествия

куйбышевская железная дорога

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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Релейный шкаф загорелся в ночь на среду в районе станции Шакша Куйбышевской железной дороги в Башкирии, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "Около 2.00 (мск) 30 августа было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Шакша (Башкирия) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится релизе. По информации пресс-службы, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20230821/solnechnaya-1891194430.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, куйбышевская железная дорога