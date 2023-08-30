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В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге - РИА Новости, 30.08.2023
В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге
Релейный шкаф загорелся в ночь на среду в районе станции Шакша Куйбышевской железной дороги в Башкирии, на движение пассажирских поездов происшествие не... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:01
2023-08-30T12:01
2023-08-30T12:14
происшествия
куйбышевская железная дорога
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КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Релейный шкаф загорелся в ночь на среду в районе станции Шакша Куйбышевской железной дороги в Башкирии, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги. "Около 2.00 (мск) 30 августа было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Шакша (Башкирия) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится релизе. По информации пресс-службы, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, куйбышевская железная дорога
Происшествия, Куйбышевская железная дорога
В Башкирии подожгли релейный шкаф на железной дороге
В Башкирии в районе станции Шакша подожгли релейный шкаф на железной дороге
КАЗАНЬ, 30 авг – РИА Новости. Релейный шкаф загорелся в ночь на среду в районе станции Шакша Куйбышевской железной дороги в Башкирии, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
"Около 2.00 (мск) 30 августа было зафиксировано возгорание релейного шкафа в районе станции Шакша (Башкирия) Куйбышевской железной дороги. Это стало следствием вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта", - говорится релизе.
По информации пресс-службы, на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло. Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.
На станции Солнечная МЖД подожгли релейный шкаф