https://ria.ru/20230830/pitstserii-1893174365.html

Сеть пиццерий Тимати и Пинского получила название Doмиno Pizza

Сеть пиццерий Тимати и Пинского получила название Doмиno Pizza - РИА Новости, 30.08.2023

Сеть пиццерий Тимати и Пинского получила название Doмиno Pizza

Сеть пиццерий, которую будут развивать рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский вместо ушедшей с российского рынка Domino's Pizza, будет... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:51

2023-08-30T14:51

2023-08-30T15:58

россия

тимати (тимур юнусов)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Сеть пиццерий, которую будут развивать рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и ресторатор Антон Пинский вместо ушедшей с российского рынка Domino's Pizza, будет называется Doмиno Pizza, выяснил корреспондент РИА Новости.В среду состоялось открытие первой пиццерии на Ходынском бульваре - под новым брендом Doмиno Pizza. В презентации приняли участие Пинский и Тимати. Как уточнили в компании, сеть пиццерий перезапускается, но сохраняет 120 ресторанов, 68 из которых были выкуплены у франчайзи, и более 2 тысяч сотрудников."Ребрендинг Domиno будет происходить поэтапно, по мере присоединения франчайзинговых партнеров, и коснется в том числе операционных процессов: будет улучшена рецептура блюд, внедрена система проверки качества на основе искусственного интеллекта. Франчайзи и сотрудникам предложат новые условия", - говорится в сообщении.Изменится также и фирменный стиль бренда: "В Domиno сохранят наследие Domino's и 20-летний опыт работы в стране, но добавят бренду легкости и актуальности", - уточнили в компании. Ждут изменения и меню: так, тесто для пиццы станет "более мягким и воздушным", а в самих пиццах будет больше ингредиентов и сыра. "Рестораны сети будут работать только с локальными поставщиками, в том числе "Черкизово", "Ремитом" и "Черемушками", а также на российском программном обеспечении", - добавили в компании.Все эти изменения, по словам Пинского, потребуют внушительных инвестиций. "Общий порядок инвестиций, которые мы уже произвели и предстоит произвести - это сотни миллионов рублей", - рассказал он журналистам, не уточнив, о каком временном периоде идет речь.При этом новые владельцы намерены придерживаться прежней ценовой политики. "Наша задача - остаться в том же ценовом бюджете, к которому привык клиент Domino's Pizza, но в рамках этого бюджета сделать лучше, вкуснее и интереснее. Это сложная задача, которую мы в течение месяца реализуем", - рассказал журналистам Тимати.Мастер-франчайзи торговой марки Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии - DP Eurasia - 21 августа объявил о намерении начать процесс банкротства ООО "Пицца Ресторантс" (DPRussia). Тимати 22 августа выразил желание приобрести сеть Domino's Pizza в России совместно с ресторатором Пинским. Ранее они вместе уже открыли сеть кофеен Stars Coffee (преемник Starbucks в РФ).

https://ria.ru/20230825/pivo-1892194867.html

https://ria.ru/20230822/brend-1891469227.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, тимати (тимур юнусов)