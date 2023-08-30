https://ria.ru/20230830/pereselenie-1893070704.html

Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск

Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск - РИА Новости, 30.08.2023

Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск

Гражданка Египта, работавшая скрипачкой Каирского оперного театра, с мужем и дочерью приехали в Новосибирскую область и получили гражданство России по программе РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:39

2023-08-30T09:39

2023-08-30T10:42

каир (город)

египет

новосибирская область

новосибирский государственный университет

общество

культура

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НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Гражданка Египта, работавшая скрипачкой Каирского оперного театра, с мужем и дочерью приехали в Новосибирскую область и получили гражданство России по программе содействия добровольному переселению соотечественников, сообщает в среду ГУМВД по региону. В ведомстве пояснили, что в главк МВД поступило заявление от гражданки Египта об участии в госпрограмме. Женщина родилась в 1977 году в Кишиневе. Выйдя замуж за гражданина Арабской Республики Египет, она переехала на постоянное место жительство в Каир, где работала скрипачкой оперного оркестра Каирского оперного театра. Воспитанная в традициях русской культуры и свободно владеющая русским языком скрипачка не теряла надежды на переезд в Россию, а частные поездки в российские города только укрепили это желание. "В упрощенном порядке в соответствии с действующим законодательством Маргарита Ивановна, ее супруг и их 23-летняя дочь приобрели гражданство Российской Федерации и после торжественной церемонии принятия присяги им были вручены паспорта РФ", - говорится в сообщении. В главе отметили, что, принимая решение о переезде на территорию Новосибирской области, женщина и ее дочь мечтали о возможности получить российское образование. Их мечта исполнилась и теперь девушка обучается на втором курсе Новосибирского государственного университета, а ее мама планирует пройти профессиональное переобучение для дальнейшего трудоустройства.

https://ria.ru/20230403/pereselenie-1862585624.html

https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html

каир (город)

египет

новосибирская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

каир (город), египет, новосибирская область, новосибирский государственный университет, общество