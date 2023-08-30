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Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск - РИА Новости, 30.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:39 30.08.2023 (обновлено: 10:42 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/pereselenie-1893070704.html
Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск
Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск - РИА Новости, 30.08.2023
Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск
Гражданка Египта, работавшая скрипачкой Каирского оперного театра, с мужем и дочерью приехали в Новосибирскую область и получили гражданство России по программе РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:39
2023-08-30T10:42
каир (город)
египет
новосибирская область
новосибирский государственный университет
общество
культура
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НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Гражданка Египта, работавшая скрипачкой Каирского оперного театра, с мужем и дочерью приехали в Новосибирскую область и получили гражданство России по программе содействия добровольному переселению соотечественников, сообщает в среду ГУМВД по региону. В ведомстве пояснили, что в главк МВД поступило заявление от гражданки Египта об участии в госпрограмме. Женщина родилась в 1977 году в Кишиневе. Выйдя замуж за гражданина Арабской Республики Египет, она переехала на постоянное место жительство в Каир, где работала скрипачкой оперного оркестра Каирского оперного театра. Воспитанная в традициях русской культуры и свободно владеющая русским языком скрипачка не теряла надежды на переезд в Россию, а частные поездки в российские города только укрепили это желание. "В упрощенном порядке в соответствии с действующим законодательством Маргарита Ивановна, ее супруг и их 23-летняя дочь приобрели гражданство Российской Федерации и после торжественной церемонии принятия присяги им были вручены паспорта РФ", - говорится в сообщении. В главе отметили, что, принимая решение о переезде на территорию Новосибирской области, женщина и ее дочь мечтали о возможности получить российское образование. Их мечта исполнилась и теперь девушка обучается на втором курсе Новосибирского государственного университета, а ее мама планирует пройти профессиональное переобучение для дальнейшего трудоустройства.
https://ria.ru/20230403/pereselenie-1862585624.html
https://ria.ru/20230330/ukaz-1861984749.html
каир (город)
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каир (город), египет, новосибирская область, новосибирский государственный университет, общество
Каир (город), Египет, Новосибирская область, Новосибирский государственный университет, Общество, Культура
Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск

Семья скрипачки из Каира переехала в Новосибирск по программе переселения

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Города России. Новосибирск. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Гражданка Египта, работавшая скрипачкой Каирского оперного театра, с мужем и дочерью приехали в Новосибирскую область и получили гражданство России по программе содействия добровольному переселению соотечественников, сообщает в среду ГУМВД по региону.
В ведомстве пояснили, что в главк МВД поступило заявление от гражданки Египта об участии в госпрограмме. Женщина родилась в 1977 году в Кишиневе. Выйдя замуж за гражданина Арабской Республики Египет, она переехала на постоянное место жительство в Каир, где работала скрипачкой оперного оркестра Каирского оперного театра. Воспитанная в традициях русской культуры и свободно владеющая русским языком скрипачка не теряла надежды на переезд в Россию, а частные поездки в российские города только укрепили это желание.
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
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"В упрощенном порядке в соответствии с действующим законодательством Маргарита Ивановна, ее супруг и их 23-летняя дочь приобрели гражданство Российской Федерации и после торжественной церемонии принятия присяги им были вручены паспорта РФ", - говорится в сообщении.
В главе отметили, что, принимая решение о переезде на территорию Новосибирской области, женщина и ее дочь мечтали о возможности получить российское образование. Их мечта исполнилась и теперь девушка обучается на втором курсе Новосибирского государственного университета, а ее мама планирует пройти профессиональное переобучение для дальнейшего трудоустройства.
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КультураКаир (город)ЕгипетНовосибирская областьНовосибирский государственный университетОбщество
 
 
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