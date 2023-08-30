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В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска - РИА Новости, 30.08.2023
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Религия
 
00:09 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/papa-1892988146.html
В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска
В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска - РИА Новости, 30.08.2023
В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска
Интерпретация слов папы Римского Франциска о том, что молодые католики в России наследуют ее великую историю и традиции, – это агрессивная попытка раздуть... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:09
2023-08-30T00:09
религия
россия
москва
киев
франциск (хорхе марио бергольо)
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екатерина ii
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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Интерпретация слов папы Римского Франциска о том, что молодые католики в России наследуют ее великую историю и традиции, – это агрессивная попытка раздуть скандал вокруг слов понтифика, не имевших никакого политического или идеологического характера, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель католического духовенства. Папа Римский Франциск 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. В его ходе он призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а в заключительном слове напомнил, что они – "наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", и призвал их не отказываться от этого наследства. Эти слова понтифика в сети раскритиковали как якобы проявление поддержки империализма. Текст выступления папы доступен на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. "Совершенно притянутая за уши, явно фальшивая интерпретация, искусственная попытка устроить очередную истерику. Агрессивная попытка раздуть политический скандал вокруг встречи и слов, которые никакого политического или идеологического характера не имели и не имеют. Совершенно очевидно, что папа использовал историческое название многонациональной и многоконфессиональной страны, колониализм и империализм совершенно ни при чем", – сказал собеседник агентства. Апостольская нунциатура в Киеве также ранее выпустила пресс-релиз, в котором отвергла подобную интерпретацию слов папы, заявив, что понтифик отвергает и критикует любые формы колониализма и империализма против любых народов и во всех ситуациях.
https://ria.ru/20230829/frantsisk-1892897896.html
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россия, москва, киев, франциск (хорхе марио бергольо), петр i, екатерина ii
Религия, Россия, Москва, Киев, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Петр I, Екатерина II
В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска

Католическая архиепархия Москвы: вокруг слов понтифика пытаются раздуть скандал

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время молитвы за мир на Среднем Востоке на Бари, Италия
Папа римский Франциск во время молитвы за мир на Среднем Востоке на Бари, Италия - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Интерпретация слов папы Римского Франциска о том, что молодые католики в России наследуют ее великую историю и традиции, – это агрессивная попытка раздуть скандал вокруг слов понтифика, не имевших никакого политического или идеологического характера, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель католического духовенства.
Папа Римский Франциск 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. В его ходе он призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а в заключительном слове напомнил, что они – "наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", и призвал их не отказываться от этого наследства. Эти слова понтифика в сети раскритиковали как якобы проявление поддержки империализма. Текст выступления папы доступен на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Ватикане ответили на критику слов папы римского со стороны Киева
29 августа, 14:09
"Совершенно притянутая за уши, явно фальшивая интерпретация, искусственная попытка устроить очередную истерику. Агрессивная попытка раздуть политический скандал вокруг встречи и слов, которые никакого политического или идеологического характера не имели и не имеют. Совершенно очевидно, что папа использовал историческое название многонациональной и многоконфессиональной страны, колониализм и империализм совершенно ни при чем", – сказал собеседник агентства.
Апостольская нунциатура в Киеве также ранее выпустила пресс-релиз, в котором отвергла подобную интерпретацию слов папы, заявив, что понтифик отвергает и критикует любые формы колониализма и империализма против любых народов и во всех ситуациях.
 
РелигияРоссияМоскваКиевФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Петр IЕкатерина II
 
 
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