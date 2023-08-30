В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска
Католическая архиепархия Москвы: вокруг слов понтифика пытаются раздуть скандал
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск во время молитвы за мир на Среднем Востоке на Бари, Италия
© AP Photo / Alessandra Tarantino
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Интерпретация слов папы Римского Франциска о том, что молодые католики в России наследуют ее великую историю и традиции, – это агрессивная попытка раздуть скандал вокруг слов понтифика, не имевших никакого политического или идеологического характера, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель католического духовенства.
Папа Римский Франциск 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. В его ходе он призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а в заключительном слове напомнил, что они – "наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", и призвал их не отказываться от этого наследства. Эти слова понтифика в сети раскритиковали как якобы проявление поддержки империализма. Текст выступления папы доступен на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве.
"Совершенно притянутая за уши, явно фальшивая интерпретация, искусственная попытка устроить очередную истерику. Агрессивная попытка раздуть политический скандал вокруг встречи и слов, которые никакого политического или идеологического характера не имели и не имеют. Совершенно очевидно, что папа использовал историческое название многонациональной и многоконфессиональной страны, колониализм и империализм совершенно ни при чем", – сказал собеседник агентства.
Апостольская нунциатура в Киеве также ранее выпустила пресс-релиз, в котором отвергла подобную интерпретацию слов папы, заявив, что понтифик отвергает и критикует любые формы колониализма и империализма против любых народов и во всех ситуациях.