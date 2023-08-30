https://ria.ru/20230830/papa-1892988146.html

В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска

В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска - РИА Новости, 30.08.2023

В католической епархии высказались о скандале вокруг папы Франциска

Интерпретация слов папы Римского Франциска о том, что молодые католики в России наследуют ее великую историю и традиции, – это агрессивная попытка раздуть... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:09

2023-08-30T00:09

2023-08-30T00:09

религия

россия

москва

киев

франциск (хорхе марио бергольо)

петр i

екатерина ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857551722_0:259:2896:1888_1920x0_80_0_0_1103b09a9be6785d5ba3a7a0ce5d4dee.jpg

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Интерпретация слов папы Римского Франциска о том, что молодые католики в России наследуют ее великую историю и традиции, – это агрессивная попытка раздуть скандал вокруг слов понтифика, не имевших никакого политического или идеологического характера, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости представитель католического духовенства. Папа Римский Франциск 25 августа провел телемост с католической молодежью из России. В его ходе он призвал молодых католиков быть "сеятелями семян примирения", а в заключительном слове напомнил, что они – "наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны большой культуры и большой человечности", и призвал их не отказываться от этого наследства. Эти слова понтифика в сети раскритиковали как якобы проявление поддержки империализма. Текст выступления папы доступен на сайте Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве. "Совершенно притянутая за уши, явно фальшивая интерпретация, искусственная попытка устроить очередную истерику. Агрессивная попытка раздуть политический скандал вокруг встречи и слов, которые никакого политического или идеологического характера не имели и не имеют. Совершенно очевидно, что папа использовал историческое название многонациональной и многоконфессиональной страны, колониализм и империализм совершенно ни при чем", – сказал собеседник агентства. Апостольская нунциатура в Киеве также ранее выпустила пресс-релиз, в котором отвергла подобную интерпретацию слов папы, заявив, что понтифик отвергает и критикует любые формы колониализма и империализма против любых народов и во всех ситуациях.

https://ria.ru/20230829/frantsisk-1892897896.html

россия

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, киев, франциск (хорхе марио бергольо), петр i, екатерина ii