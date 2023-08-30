https://ria.ru/20230830/osvobozhdenie-1893068192.html

Путин поздравил ростовчан с 80-летием освобождения от фашистов

Путин поздравил ростовчан с 80-летием освобождения от фашистов - РИА Новости, 30.08.2023

Путин поздравил ростовчан с 80-летием освобождения от фашистов

Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом губернатор Василий Голубев... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:29

2023-08-30T09:29

2023-08-30T10:24

ростовская область

россия

василий голубев

владимир путин

освобождение 1943

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг — РИА Новости. Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков. Об этом губернатор Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале. "Мы навсегда будем чтить подвиг и самопожертвование всех, кто приближал великую победу на донской земле. В адрес наших ветеранов в этот торжественный день — самые теплые слова признания и уважения. Так же достойно, как они — жители области — выполняют сегодня свой долг в ходе специальной военной операции", — говорится в послании.Президент отметил, что на протяжении веков область играла важную роль в развитии страны, укреплении российской государственности.Особые героические страницы истории связаны с Великой Отечественной войной, где плечом к плечу сражались представители разных национальностей. Прорыв Красной армией Миусских рубежей, бои за освобождение городов и поселков области останутся в памяти народа, добавил президент. Наиболее ожесточенные бои на территории Ростовской области шли с октября 1941 года по август 1943 года. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Для их осуществления Берлин выделил крупные силы. Тридцатое августа 1943 года считается днем освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20230824/kishinev-1891899645.html

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ростовская область

россия

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Влада Копылова

ростовская область, россия, василий голубев, владимир путин, освобождение 1943