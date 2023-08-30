https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893132059.html

В Оренбургской области строят еще три новых ФАПа по нацпроекту

В Оренбургской области строят еще три новых ФАПа по нацпроекту - РИА Новости, 30.08.2023

В Оренбургской области строят еще три новых ФАПа по нацпроекту

В трёх населенных пунктах Беляевского района Оренбургской области по национальному проекту "Здравоохранение" строятся новые фельдшерско-акушерские пункты,... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:35

2023-08-30T12:35

2023-08-30T12:35

оренбургская область

беляевский район

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 30 авг - РИА Новости. В трёх населенных пунктах Беляевского района Оренбургской области по национальному проекту "Здравоохранение" строятся новые фельдшерско-акушерские пункты, сообщает пресс-служба облправительства. В Алабайтале, Днепровке и Бурлыкском завершена установка основных конструкций ФАПов, рабочие приступили к внутренним работам, после чего будут подключаться инженерные сети. Ввод зданий в эксплуатацию запланирован на осень 2023 года. Фельдшерско-акушерские пункты строятся по типовому проекту и будут отвечать всем требованиям, предъявляемым к сельским медучреждениям. Они будут оснащены охранно-пожарной сигнализацией, интернетом. Для маломобильных пациентов оборудуют пандусы. Кроме того, добавили в пресс-службе, в Беляевском районе ремонтируются Белогорский ФАП и терапевтическое отделение районной больницы. "В развитии региональной медицины есть несколько приоритетных направлений, одно из них – первичное звено. Особенно важно обеспечить работу этой службы в сельских территориях, которые удалены от крупных медицинских центров и районных больниц. Национальный проект "Здравоохранение" позволяет нам решать эту задачу хорошими темпами: в этом году строим сразу 40 новых ФАПов в сёлах", - приводятся в сообщении слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. Всего в Оренбургской области капитальный ремонт развернулся на 119 объектах здравоохранения, на 106 из них он завершится в этом году. Будет введено в строй 40 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов, 14 врачебных амбулаторий и одна поликлиника.

https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893131368.html

беляевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

беляевский район, денис паслер