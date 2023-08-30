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Глава Оренбуржья отметил важность достойных зарплат на предприятиях региона - РИА Новости, 30.08.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
12:33 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893131368.html
Глава Оренбуржья отметил важность достойных зарплат на предприятиях региона
Глава Оренбуржья отметил важность достойных зарплат на предприятиях региона - РИА Новости, 30.08.2023
Глава Оренбуржья отметил важность достойных зарплат на предприятиях региона
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с генеральным директором АО "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым особо отметил важность поддержания на... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:33
2023-08-30T12:33
оренбургская область
денис паслер
павел морозов
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с генеральным директором АО "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым особо отметил важность поддержания на предприятиях компании достойной заработной платы, сообщает пресс-служба областного правительства. Предприятия холдинга производят продукцию цветной металлургии, перерабатывают и утилизируют вторсырье, а также все виды электронных отходов. На встрече речь шла о деятельности и перспективах производств компании, работающих в Оренбуржье, говорится в сообщении. "Важно, что, несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию в стране, предприятия растут по численности сотрудников, объему производства, финансовым показателям. Это стабильные рабочие места, налоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты. Не менее важно, чтобы каждый сотрудник получал достойную зарплату. Я вижу вашу работу в этом направлении на предприятиях в Гае и надеюсь, что подобные показатели будут достигнуты и на других производствах холдинга в нашем регионе", - приводит пресс-служба слова Паслера. Глава "Акрон Холдинга" отметил, что 2022 год был тяжелым, но во многом помогли меры государственной и региональной поддержки. Он рассказал, что на предприятиях разрабатывается несколько инвестиционных проектов, реализуется программа по бережливому производству, планируется индексация зарплат. Штат "Акрон Холдинг" насчитывает более 18 тысяч сотрудников, 931 из них трудятся в Оренбургской области. В состав холдинга входит 25 производственных и 13 ломозаготовительных предприятий, филиальная сеть "АКРОН СКРАП" охватывает 52 региона России, а также действует в странах ближнего зарубежья, приводит данные пресс-служба областного правительства.
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денис паслер, павел морозов
Оренбургская область, Денис Паслер, Павел Морозов

Глава Оренбуржья отметил важность достойных зарплат на предприятиях региона

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на встрече с генеральным директором АО "Акрон Холдинг" Павлом Морозовым особо отметил важность поддержания на предприятиях компании достойной заработной платы, сообщает пресс-служба областного правительства.
Предприятия холдинга производят продукцию цветной металлургии, перерабатывают и утилизируют вторсырье, а также все виды электронных отходов. На встрече речь шла о деятельности и перспективах производств компании, работающих в Оренбуржье, говорится в сообщении.
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"Важно, что, несмотря на непростую экономическую и внешнеполитическую ситуацию в стране, предприятия растут по численности сотрудников, объему производства, финансовым показателям. Это стабильные рабочие места, налоговые поступления в федеральный и региональный бюджеты. Не менее важно, чтобы каждый сотрудник получал достойную зарплату. Я вижу вашу работу в этом направлении на предприятиях в Гае и надеюсь, что подобные показатели будут достигнуты и на других производствах холдинга в нашем регионе", - приводит пресс-служба слова Паслера.
Глава "Акрон Холдинга" отметил, что 2022 год был тяжелым, но во многом помогли меры государственной и региональной поддержки. Он рассказал, что на предприятиях разрабатывается несколько инвестиционных проектов, реализуется программа по бережливому производству, планируется индексация зарплат.
Штат "Акрон Холдинг" насчитывает более 18 тысяч сотрудников, 931 из них трудятся в Оренбургской области. В состав холдинга входит 25 производственных и 13 ломозаготовительных предприятий, филиальная сеть "АКРОН СКРАП" охватывает 52 региона России, а также действует в странах ближнего зарубежья, приводит данные пресс-служба областного правительства.
 
Оренбургская областьДенис ПаслерПавел Морозов
 
 
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