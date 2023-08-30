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Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2023
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Оренбургская область
 
12:32 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893130585.html
Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР
Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2023
Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР
Оренбургская область оказывает помощь в ремонте и восстановлении жилого фонда подшефного Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:32
2023-08-30T12:32
оренбургская область
строительство
луганская народная республика
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Оренбургская область оказывает помощь в ремонте и восстановлении жилого фонда подшефного Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. В частности, оренбургские строители обновили кровлю многоквартирного дома по Горняцкой улице Перевальска, построенного почти 50 лет назад. За это время дом ни разу капитально не ремонтировался, а от жильцов поступали многочисленные жалобы по поводу его состояния. Общая площадь выполненных работ составила более 1100 квадратных метров. Заменены ливневки, дымовые и вентиляционные каналы, уложен утеплитель и гидроизоляционный материал. По периметру крыши установлено новое ограждение, говорится в сообщении. С начала текущего года в Перевальске и Зоринске капитально отремонтированы кровли трех многоквартирных домов. Оренбуржцы продолжают комплексную подготовку подшефной территории к зиме, отметили в пресс-службе.
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луганская народная республика
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строительство, луганская народная республика
Оренбургская область, Строительство, Луганская Народная Республика

Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкСтройка
Стройка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Оренбургская область оказывает помощь в ремонте и восстановлении жилого фонда подшефного Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В частности, оренбургские строители обновили кровлю многоквартирного дома по Горняцкой улице Перевальска, построенного почти 50 лет назад. За это время дом ни разу капитально не ремонтировался, а от жильцов поступали многочисленные жалобы по поводу его состояния. Общая площадь выполненных работ составила более 1100 квадратных метров. Заменены ливневки, дымовые и вентиляционные каналы, уложен утеплитель и гидроизоляционный материал. По периметру крыши установлено новое ограждение, говорится в сообщении.
Специалисты из Оренбургской области провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Специалисты из Оренбуржья провели ремонтные работы на 11 соцобъектах ЛНР
16 августа, 15:56
С начала текущего года в Перевальске и Зоринске капитально отремонтированы кровли трех многоквартирных домов. Оренбуржцы продолжают комплексную подготовку подшефной территории к зиме, отметили в пресс-службе.
 
Оренбургская областьСтроительствоЛуганская Народная Республика
 
 
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