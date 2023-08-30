https://ria.ru/20230830/orenburzhe-1893130585.html
Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР
Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР - РИА Новости, 30.08.2023
Строители Оренбуржья продолжают восстанавливать жилье в ЛНР
Оренбургская область оказывает помощь в ремонте и восстановлении жилого фонда подшефного Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:32
2023-08-30T12:32
2023-08-30T12:32
оренбургская область
строительство
луганская народная республика
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ОРЕНБУРГ, 30 авг – РИА Новости. Оренбургская область оказывает помощь в ремонте и восстановлении жилого фонда подшефного Перевальского района Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба регионального правительства. В частности, оренбургские строители обновили кровлю многоквартирного дома по Горняцкой улице Перевальска, построенного почти 50 лет назад. За это время дом ни разу капитально не ремонтировался, а от жильцов поступали многочисленные жалобы по поводу его состояния. Общая площадь выполненных работ составила более 1100 квадратных метров. Заменены ливневки, дымовые и вентиляционные каналы, уложен утеплитель и гидроизоляционный материал. По периметру крыши установлено новое ограждение, говорится в сообщении. С начала текущего года в Перевальске и Зоринске капитально отремонтированы кровли трех многоквартирных домов. Оренбуржцы продолжают комплексную подготовку подшефной территории к зиме, отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890428021.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
строительство, луганская народная республика
Оренбургская область, Строительство, Луганская Народная Республика