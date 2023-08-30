https://ria.ru/20230830/opovescheniya-1893174577.html
Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"
Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги" - РИА Новости, 30.08.2023
Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"
Рослесхоз запустил новый сервис оповещения россиян о лесных пожарах через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T14:52
2023-08-30T14:52
2023-08-30T14:59
общество
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рослесхоз запустил новый сервис оповещения россиян о лесных пожарах через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства. "Заработал новый сервис информирования граждан России о пожароопасной обстановке в лесах. Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах через портал госуслуг", - говорится в сообщении. Ранее о таких ограничениях можно было узнать только на правительственных порталах, в соцсетях ведомства и СМИ. Теперь на "Госуслуги" будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на портале о текущей пожароопасной ситуации в регионе, где проживает пользователь. Сервис будет информировать россиян о введении на всей территории конкретного субъекта особого противопожарного режима и необходимости соблюдения правил отдыха на природе, а также о введении режима ЧС, при котором посещение леса строго запрещено. Как уточнили в Рослесхозе, первые уведомления на портале госуслуг уже получили жители 45 регионов страны. В двух из них введён режим ЧС, в 43 - особый противопожарный режим.
https://ria.ru/20230829/gosuslugi-1892927791.html
https://ria.ru/20230830/pozhar-1893064687.html
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общество, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
Общество, Россия, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)
Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"
Рослесхоз запустил сервис оповещения россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Рослесхоз запустил новый сервис оповещения россиян о лесных пожарах через портал госуслуг, сообщили
в пресс-службе ведомства.
«
"Заработал новый сервис информирования граждан России о пожароопасной обстановке в лесах. Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах через портал госуслуг", - говорится в сообщении.
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Ранее о таких ограничениях можно было узнать только на правительственных порталах, в соцсетях ведомства и СМИ.
Теперь на "Госуслуги" будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на портале о текущей пожароопасной ситуации в регионе, где проживает пользователь.
Сервис будет информировать россиян о введении на всей территории конкретного субъекта особого противопожарного режима и необходимости соблюдения правил отдыха на природе, а также о введении режима ЧС, при котором посещение леса строго запрещено.
Как уточнили в Рослесхозе, первые уведомления на портале госуслуг уже получили жители 45 регионов страны. В двух из них введён режим ЧС, в 43 - особый противопожарный режим.
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