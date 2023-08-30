https://ria.ru/20230830/opovescheniya-1893174577.html

Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"

Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги" - РИА Новости, 30.08.2023

Рослесхоз начал оповещать россиян о лесных пожарах через "Госуслуги"

Рослесхоз запустил новый сервис оповещения россиян о лесных пожарах через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:52

2023-08-30T14:52

2023-08-30T14:59

общество

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865890602_0:264:2950:1923_1920x0_80_0_0_46b339e3d3e2350df3805c1e17aa89d9.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рослесхоз запустил новый сервис оповещения россиян о лесных пожарах через портал госуслуг, сообщили в пресс-службе ведомства. "Заработал новый сервис информирования граждан России о пожароопасной обстановке в лесах. Россияне смогут узнавать о запретах и ограничениях на посещение лесов в регионах через портал госуслуг", - говорится в сообщении. Ранее о таких ограничениях можно было узнать только на правительственных порталах, в соцсетях ведомства и СМИ. Теперь на "Госуслуги" будут приходить push-уведомления, сообщения на электронную почту и в личный кабинет на портале о текущей пожароопасной ситуации в регионе, где проживает пользователь. Сервис будет информировать россиян о введении на всей территории конкретного субъекта особого противопожарного режима и необходимости соблюдения правил отдыха на природе, а также о введении режима ЧС, при котором посещение леса строго запрещено. Как уточнили в Рослесхозе, первые уведомления на портале госуслуг уже получили жители 45 регионов страны. В двух из них введён режим ЧС, в 43 - особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20230829/gosuslugi-1892927791.html

https://ria.ru/20230830/pozhar-1893064687.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)