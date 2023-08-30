https://ria.ru/20230830/opk-1893063756.html

Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК

Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК - РИА Новости, 30.08.2023

Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК

Новосибирская область вошла в число наиболее успешных регионов Сибири по поиску и подбору специалистов для оборонно-промышленного комплекса, сообщает в среду... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T09:03

2023-08-30T09:03

2023-08-30T10:34

новосибирская область

андрей травников

общество

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НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Новосибирская область вошла в число наиболее успешных регионов Сибири по поиску и подбору специалистов для оборонно-промышленного комплекса, сообщает в среду областное правительство. Накануне полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совместное заседание, посвященное кадровому обеспечению организаций оборонно-промышленного комплекса в округе, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития России. В нем принял участие и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям оборонно-промышленного комплекса в поиске нужных специалистов. Регион разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами", - говорится в сообщении. Власти пояснили, что в рамках совещания был представлен передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий "оборонки" в сибирских регионах. По словам полномочного представителя президента, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях, отметил он. Анатолий Серышев подчеркнул, что события последнего времени показали настоятельную необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для "суверенного развития нашего государства". В настоящее время по ряду предприятий ставится задача кратного увеличения производства востребованных видов изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров. В правительстве Новосибирской области добавили, что в министерстве труда и соцразвития региона совместно с образовательными организациями разработан ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. В большей степени здесь требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

https://ria.ru/20230828/novosibirsk-1892608030.html

https://ria.ru/20230824/novosibirsk-1892003092.html

новосибирская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новосибирская область, андрей травников, общество