https://ria.ru/20230830/opk-1893063756.html
Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК
Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК - РИА Новости, 30.08.2023
Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК
Новосибирская область вошла в число наиболее успешных регионов Сибири по поиску и подбору специалистов для оборонно-промышленного комплекса, сообщает в среду... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T09:03
2023-08-30T09:03
2023-08-30T10:34
новосибирская область
андрей травников
общество
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НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Новосибирская область вошла в число наиболее успешных регионов Сибири по поиску и подбору специалистов для оборонно-промышленного комплекса, сообщает в среду областное правительство. Накануне полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совместное заседание, посвященное кадровому обеспечению организаций оборонно-промышленного комплекса в округе, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития России. В нем принял участие и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. "Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям оборонно-промышленного комплекса в поиске нужных специалистов. Регион разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами", - говорится в сообщении. Власти пояснили, что в рамках совещания был представлен передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий "оборонки" в сибирских регионах. По словам полномочного представителя президента, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях, Новосибирской и Омской областях, отметил он. Анатолий Серышев подчеркнул, что события последнего времени показали настоятельную необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для "суверенного развития нашего государства". В настоящее время по ряду предприятий ставится задача кратного увеличения производства востребованных видов изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров. В правительстве Новосибирской области добавили, что в министерстве труда и соцразвития региона совместно с образовательными организациями разработан ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. В большей степени здесь требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
https://ria.ru/20230828/novosibirsk-1892608030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирская область, андрей травников, общество
Новосибирская область, Андрей Травников, Общество
НОВОСИБИРСК, 30 авг - РИА Новости. Новосибирская область вошла в число наиболее успешных регионов Сибири по поиску и подбору специалистов для оборонно-промышленного комплекса, сообщает в среду областное правительство.
Накануне полпред президента РФ
в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев провел совместное заседание, посвященное кадровому обеспечению организаций оборонно-промышленного комплекса в округе, в том числе с учетом приоритетов научно-технологического развития России. В нем принял участие и губернатор Новосибирской области Андрей Травников
.
"Новосибирская область вошла в число регионов с наиболее успешными практиками по содействию организациям оборонно-промышленного комплекса в поиске нужных специалистов. Регион разрабатывает успешные механизмы по обеспечению предприятий ОПК кадрами", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что в рамках совещания был представлен передовой опыт по обеспечению кадрами предприятий "оборонки" в сибирских регионах. По словам полномочного представителя президента, работа по содействию организациям ОПК в удовлетворении потребности в специалистах в регионах округа проводится систематически. Особенно заметны успехи в этом направлении в Алтайском и Красноярском краях
, Новосибирской и Омской областях
, отметил он.
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Анатолий Серышев подчеркнул, что события последнего времени показали настоятельную необходимость подготовки высококвалифицированных специалистов для "суверенного развития нашего государства". В настоящее время по ряду предприятий ставится задача кратного увеличения производства востребованных видов изделий, что требует дополнительного привлечения квалифицированных кадров.
В правительстве Новосибирской области добавили, что в министерстве труда и соцразвития региона совместно с образовательными организациями разработан ряд обучающих курсов, выпускники которых закрывают имеющиеся вакансии на ведущих предприятиях ОПК региона. В большей степени здесь требуются квалифицированные работники, а также операторы станков с программным управлением, токари, техники, фрезеровщики, слесари механосборочных работ, монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов.
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