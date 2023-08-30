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В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:41 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:41
2023-08-30T03:41
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога. "В Одессе снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Суспильне Одесса" ("Общественное") в телеграм-канале. Менее чем за 10 минут до этого издание уже сообщало о взрыве в городе. Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.
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одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

"Суспильне Одесса" сообщила о новых взрывах в городе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога.
«
"В Одессе снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Суспильне Одесса" ("Общественное") в телеграм-канале.
Менее чем за 10 минут до этого издание уже сообщало о взрыве в городе.
Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.
Стела на въезде в Кривой Рог - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В Кривом Роге и Черкасской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 02:26
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаВ мире
 
 
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