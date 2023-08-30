https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T03:41
2023-08-30T03:41
2023-08-30T03:41
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога. "В Одессе снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Суспильне Одесса" ("Общественное") в телеграм-канале. Менее чем за 10 минут до этого издание уже сообщало о взрыве в городе. Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.
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одесса, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире
В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
"Суспильне Одесса" сообщила о новых взрывах в городе