https://ria.ru/20230830/odessa-1893045942.html

В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

В Одессе прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:41

2023-08-30T03:41

2023-08-30T03:41

специальная военная операция на украине

одесса

в мире

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские СМИ второй раз за ночь сообщают о взрывах в Одессе, в области продолжает действовать воздушная тревога. "В Одессе снова прозвучал взрыв", - говорится в сообщении украинского издания "Суспильне Одесса" ("Общественное") в телеграм-канале. Менее чем за 10 минут до этого издание уже сообщало о взрыве в городе. Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в регионе продолжает действовать воздушная тревога.

https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893043096.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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