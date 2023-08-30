https://ria.ru/20230830/odessa-1893044707.html

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.08.2023

В Одессе прогремел взрыв, сообщили СМИ

Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T03:11

2023-08-30T03:11

2023-08-30T03:29

специальная военная операция на украине

одесса

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Украинские СМИ сообщают о взрыве в Одессе, в регионе объявлена воздушная тревога."В Одессе был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении украинского издания "Суспильне Одесса" ("Общественное"). Согласно данным официального ресурса украинского минцифры по оповещению граждан, в Одесской области с 2.50 объявлена воздушная тревога.Кроме того, взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области, а также в Черкасской области. Тревога продолжает звучать в 13 областях Украины, включая Киев.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230830/vzryvy-1893043096.html

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одесская область

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