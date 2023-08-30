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При обстреле Горловки погиб мужчина - РИА Новости, 30.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:30 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893220488.html
При обстреле Горловки погиб мужчина
При обстреле Горловки погиб мужчина - РИА Новости, 30.08.2023
При обстреле Горловки погиб мужчина
Пожилой житель Горловки погиб в результате обстрела, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:30
2023-08-30T17:30
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Пожилой житель Горловки погиб в результате обстрела, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько. "Обстрел дороги между Землянками и Макеевкой. Увы, пожилой мужчина погиб", - сообщил Приходько.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
горловка
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горловка, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка
При обстреле Горловки погиб мужчина

Мэр Горловки сообщил о гибели мужчины при обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Пожилой житель Горловки погиб в результате обстрела, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
"Обстрел дороги между Землянками и Макеевкой. Увы, пожилой мужчина погиб", - сообщил Приходько.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаМакеевка
 
 
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