https://ria.ru/20230830/obstrel-1893220488.html
При обстреле Горловки погиб мужчина
При обстреле Горловки погиб мужчина - РИА Новости, 30.08.2023
При обстреле Горловки погиб мужчина
Пожилой житель Горловки погиб в результате обстрела, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T17:30
2023-08-30T17:30
2023-08-30T17:30
специальная военная операция на украине
горловка
макеевка
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Пожилой житель Горловки погиб в результате обстрела, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько. "Обстрел дороги между Землянками и Макеевкой. Увы, пожилой мужчина погиб", - сообщил Приходько.
https://ria.ru/20230402/tatarskiy-1862526584.html
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горловка, макеевка
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Макеевка
При обстреле Горловки погиб мужчина
Мэр Горловки сообщил о гибели мужчины при обстреле