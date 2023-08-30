ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 17 снарядов по районам Донецка и Ясиноватой
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска с 13.20 по 13.35 в общей сложности выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка.
Кировский район расположена в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.