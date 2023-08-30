https://ria.ru/20230830/obstrel-1893165526.html

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую натовскими снарядами

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T14:25

2023-08-30T14:25

2023-08-30T15:19

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

ясиноватая

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка и Ясиноватой, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.00 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.40 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства.Кроме того, украинские войска с 13.20 по 13.35 в общей сложности выпустили еще десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка. Кировский район расположена в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в западной. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html

https://ria.ru/20230829/rabotino-1892734187.html

донецк

ясиноватая

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, ясиноватая, украина, нато, сцкк