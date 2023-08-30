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ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 30.08.2023 (обновлено: 13:32 30.08.2023)
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893129741.html
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 30.08.2023
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами
Украинские войска в 11.55 выпустили пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T12:29
2023-08-30T13:32
в мире
донецк
ясиноватая
петровский район
нато
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. За 15 минут до этого в 11.40 украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по Ясиноватой, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230830/donetsk-1893084169.html
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в мире, донецк, ясиноватая, петровский район, нато, сцкк
В мире, Донецк, Ясиноватая, Петровский район, НАТО, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами

ВСУ выпустили по Ясиноватой и Донецку пять кассетных снарядов

© Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко/TelegramПоследствия обстрела Ясиноватой снарядами натовского калибра
Последствия обстрела Ясиноватой снарядами натовского калибра
© Глава Администрации г. Ясиноватая, Дмитрий Шевченко/Telegram
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
ВСУ выпустили по Донецку 25 снарядов за 40 минут
Вчера, 10:42
За 15 минут до этого в 11.40 украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по Ясиноватой, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела жилого дома в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
В новостройку в Донецке попала ракета ВСУ
Вчера, 11:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкЯсиноватаяПетровский районНАТОСЦКК
 
 
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