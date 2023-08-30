https://ria.ru/20230830/obstrel-1893129741.html

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 30.08.2023

ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк кассетными снарядами

Украинские войска в 11.55 выпустили пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, сообщило... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T12:29

2023-08-30T12:29

2023-08-30T13:32

в мире

донецк

ясиноватая

петровский район

нато

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска в 11.55 выпустили пять кассетных снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Ясиноватой и Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 11.55 - населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 11.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении. За 15 минут до этого в 11.40 украинские войска открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам Донецка, а также по Ясиноватой, выпустив в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С того момента, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230830/donetsk-1893084169.html

https://ria.ru/20230830/raketa-1893092958.html

донецк

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петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, ясиноватая, петровский район, нато, сцкк