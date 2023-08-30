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Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:24 30.08.2023
https://ria.ru/20230830/obstrel-1893038236.html
Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.08.2023
Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 276 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T00:24
2023-08-30T00:24
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
светлодарск
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 276 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 19 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, ударного БпЛА. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Луганское.
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донецкая народная республика
украина
светлодарск
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донецкая народная республика, сцкк, украина, светлодарск
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Светлодарск
Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 276 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСотрудники СЦКК
Сотрудники СЦКК - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сотрудники СЦКК. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 276 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 19 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, ударного БпЛА. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
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Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Луганское.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаСветлодарск
 
 
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