https://ria.ru/20230830/obstrel-1893038236.html

Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 30.08.2023

Украинские войска за сутки 77 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 276 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T00:24

2023-08-30T00:24

2023-08-30T00:24

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

светлодарск

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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 77 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 276 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 77 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 52 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 19 обстрелов из артиллерии 152 миллиметра, ударного БпЛА. На ясиноватском 5 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На светлодарском 1 обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы шести населенных пунктов ДНР: Светлодарск, Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Зайцево, Ясиноватский район, столица г. Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Луганское.

https://ria.ru/20230830/trevoga-1893037106.html

донецкая народная республика

украина

светлодарск

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донецкая народная республика, сцкк, украина, светлодарск