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Более 40 соглашений заключено в рамках "Технопрома-2023" в Новосибирске
Более 40 соглашений заключено в рамках "Технопрома-2023" в Новосибирске - РИА Новости, 30.08.2023
Более 40 соглашений заключено в рамках "Технопрома-2023" в Новосибирске
Более 40 соглашений на сумму около 36 миллиардов рублей было подписано на прошедшем с 22 по 25 августа международном форуме технологического развития... РИА Новости, 30.08.2023
2023-08-30T13:34
2023-08-30T13:34
2023-08-30T15:00
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новосибирская область
экономика
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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Более 40 соглашений на сумму около 36 миллиардов рублей было подписано на прошедшем с 22 по 25 августа международном форуме технологического развития "Технопром-2023", сообщила журналистам в среду замгубернатора региона Ирина Мануйлова журналистам в среду."Можно много говорить о результатах "Технопрома" - 46 соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны, огромное число договоренностей о дальнейшей деятельности…", - сказала она, уточнив, что общая сумма заключенных инвестиционных соглашений превысила 36 миллиардов рублей.По словам Мануйловой, сумма соглашений была далеко не самой главной задачей форума. В рамках мероприятий регионы-лидеры научно-технологического развития страны смогли представить свое видение научно-технологической политики и проекты, представляющие максимальный интерес в этом ключе. Также состоялась коммуникация между такими регионами, отметила она."На форуме было почти в три раза больше участников, чем в прошлом году. Более 16 тысяч человек очно присутствовали на площадке форума, а с учетом тех, кто присоединялся к нам онлайн – за 30 тысяч. Также огромное количество просмотров через личные кабинеты и трансляции", - констатировала вице-губернатор.По словам Мануйловой, в форуме приняли участие представители 82 регионов России. В частности, большие делегации были от Томской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан. Представители 39 стан приняли участие очно, было более 80 делегатов. Партнером форума выступила Белоруссия.Форум "Технопром-2023" проводился в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включала 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимали участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новосибирск, новосибирская область, экономика
Новосибирск, Новосибирская область, Экономика
НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Более 40 соглашений на сумму около 36 миллиардов рублей было подписано на прошедшем с 22 по 25 августа международном форуме технологического развития "Технопром-2023", сообщила журналистам в среду замгубернатора региона Ирина Мануйлова журналистам в среду.
"Можно много говорить о результатах "Технопрома" - 46 соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны, огромное число договоренностей о дальнейшей деятельности…", - сказала она, уточнив, что общая сумма заключенных инвестиционных соглашений превысила 36 миллиардов рублей.
Новосибирская область стала регионом, успешно привлекающим кадры для ОПК
По словам Мануйловой, сумма соглашений была далеко не самой главной задачей форума. В рамках мероприятий регионы-лидеры научно-технологического развития страны смогли представить свое видение научно-технологической политики и проекты, представляющие максимальный интерес в этом ключе. Также состоялась коммуникация между такими регионами, отметила она.
"На форуме было почти в три раза больше участников, чем в прошлом году. Более 16 тысяч человек очно присутствовали на площадке форума, а с учетом тех, кто присоединялся к нам онлайн – за 30 тысяч. Также огромное количество просмотров через личные кабинеты и трансляции", - констатировала вице-губернатор.
По словам Мануйловой, в форуме приняли участие представители 82 регионов России
. В частности, большие делегации были от Томской, Тюменской, Челябинской областей
, республики Башкортостан. Представители 39 стан приняли участие очно, было более 80 делегатов. Партнером форума выступила Белоруссия
.
Форум "Технопром-2023" проводился в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включала 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимали участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области
.