https://ria.ru/20230830/novosibirsk-1893146682.html

Более 40 соглашений заключено в рамках "Технопрома-2023" в Новосибирске

Более 40 соглашений заключено в рамках "Технопрома-2023" в Новосибирске - РИА Новости, 30.08.2023

Более 40 соглашений заключено в рамках "Технопрома-2023" в Новосибирске

Более 40 соглашений на сумму около 36 миллиардов рублей было подписано на прошедшем с 22 по 25 августа международном форуме технологического развития... РИА Новости, 30.08.2023

2023-08-30T13:34

2023-08-30T13:34

2023-08-30T15:00

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новосибирская область

экономика

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НОВОСИБИРСК, 30 авг – РИА Новости. Более 40 соглашений на сумму около 36 миллиардов рублей было подписано на прошедшем с 22 по 25 августа международном форуме технологического развития "Технопром-2023", сообщила журналистам в среду замгубернатора региона Ирина Мануйлова журналистам в среду."Можно много говорить о результатах "Технопрома" - 46 соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны, огромное число договоренностей о дальнейшей деятельности…", - сказала она, уточнив, что общая сумма заключенных инвестиционных соглашений превысила 36 миллиардов рублей.По словам Мануйловой, сумма соглашений была далеко не самой главной задачей форума. В рамках мероприятий регионы-лидеры научно-технологического развития страны смогли представить свое видение научно-технологической политики и проекты, представляющие максимальный интерес в этом ключе. Также состоялась коммуникация между такими регионами, отметила она."На форуме было почти в три раза больше участников, чем в прошлом году. Более 16 тысяч человек очно присутствовали на площадке форума, а с учетом тех, кто присоединялся к нам онлайн – за 30 тысяч. Также огромное количество просмотров через личные кабинеты и трансляции", - констатировала вице-губернатор.По словам Мануйловой, в форуме приняли участие представители 82 регионов России. В частности, большие делегации были от Томской, Тюменской, Челябинской областей, республики Башкортостан. Представители 39 стан приняли участие очно, было более 80 делегатов. Партнером форума выступила Белоруссия.Форум "Технопром-2023" проводился в формате Российской научно-технологической недели с 22 по 25 августа. Программа форума включала 227 мероприятий десяти основных треков. В технологической выставке форума принимали участие более 250 компаний, 145 экспонентов. Главные организаторы форума - правительство РФ и правительство Новосибирской области.

https://ria.ru/20230830/opk-1893063756.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новосибирск, новосибирская область, экономика